Лыжница рассказала о подозрениях на перелом после падения в спринте на ЧР
Лыжница Виктория Невьянцева, попавшая в больницу после падения в спринтерской гонке на чемпионате России, сообщила «Матч ТВ», что у врачей есть подозрения на перелом копчика.
«Я повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика», — сказала Невьянцева.
В ближайшее время лыжница проведет в больнице. «Слезы идут, соревнования впереди, а я лежу в больнице», — добавила 19-летняя спортсменка.
16 марта в результате падений в квалификации личного спринта в больницу попали Невьянцева и Полина Антипина. «Упала со спуска, почти так же, как Антипина. Только, видимо, еще сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась еще», — рассказала Невьянцева.
Чемпионат России проходит в Малиновке (Архангельская область).
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