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Лыжница рассказала о подозрениях на перелом после падения в спринте на ЧР

Лыжница Невьянцева: врачи сказали, что есть подозрения на перелом копчика
Виктория Невьянцева сообщила, что у врачей есть подозрения на перелом копчика и ближайшее время она проведет в больнице
Фото: телеграм-канал Виктории Невьянцевой
Фото: телеграм-канал Виктории Невьянцевой

Лыжница Виктория Невьянцева, попавшая в больницу после падения в спринтерской гонке на чемпионате России, сообщила «Матч ТВ», что у врачей есть подозрения на перелом копчика.

«Я повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика», — сказала Невьянцева.

В ближайшее время лыжница проведет в больнице. «Слезы идут, соревнования впереди, а я лежу в больнице», — добавила 19-летняя спортсменка.

Двух лыжниц увезли в больницу после падения в гонке на чемпионате России
Спорт
Фото:Clive Rose / Getty Images

16 марта в результате падений в квалификации личного спринта в больницу попали Невьянцева и Полина Антипина. «Упала со спуска, почти так же, как Антипина. Только, видимо, еще сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась еще», — рассказала Невьянцева.

Чемпионат России проходит в Малиновке (Архангельская область).

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