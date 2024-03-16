Лыжница Невьянцева: врачи сказали, что есть подозрения на перелом копчика

Лыжница рассказала о подозрениях на перелом после падения в спринте на ЧР

Виктория Невьянцева сообщила, что у врачей есть подозрения на перелом копчика и ближайшее время она проведет в больнице

Фото: телеграм-канал Виктории Невьянцевой

Лыжница Виктория Невьянцева, попавшая в больницу после падения в спринтерской гонке на чемпионате России, сообщила «Матч ТВ», что у врачей есть подозрения на перелом копчика.

«Я повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика», — сказала Невьянцева.

В ближайшее время лыжница проведет в больнице. «Слезы идут, соревнования впереди, а я лежу в больнице», — добавила 19-летняя спортсменка.

16 марта в результате падений в квалификации личного спринта в больницу попали Невьянцева и Полина Антипина. «Упала со спуска, почти так же, как Антипина. Только, видимо, еще сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась еще», — рассказала Невьянцева.

Чемпионат России проходит в Малиновке (Архангельская область).