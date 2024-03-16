Двух лыжниц увезли в больницу после падения в спринте на чемпионате России

Двух лыжниц увезли в больницу после падения в гонке на чемпионате России

В больницу попали Виктория Невьянцева и Полина Антипина, которые упали во время квалификационного забега в личном спринте

Фото: Clive Rose / Getty Images

Лыжницу Полину Антипину увезли в больницу после падения во время спринта на чемпионате России, который проходит в Малиновке (Архангельская область). Об этом сообщает «Матч ТВ».

17-летнюю Антипину в квалификации личного спринта вынесло с трассы, после чего она жестко упала.

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что в больницу на рентген увезли еще одну лыжницу Викторию Невьянцеву.

На прошлой неделе в результате массового завала в гонке на спартакиаде учащихся, которая прошла в условиях плохой видимости в Сочи, были госпитализированы 17 лыжниц.