Двух лыжниц увезли в больницу после падения в гонке на чемпионате России
Лыжницу Полину Антипину увезли в больницу после падения во время спринта на чемпионате России, который проходит в Малиновке (Архангельская область). Об этом сообщает «Матч ТВ».
17-летнюю Антипину в квалификации личного спринта вынесло с трассы, после чего она жестко упала.
«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Спорт-Экспресс» сообщил, что в больницу на рентген увезли еще одну лыжницу Викторию Невьянцеву.
На прошлой неделе в результате массового завала в гонке на спартакиаде учащихся, которая прошла в условиях плохой видимости в Сочи, были госпитализированы 17 лыжниц.
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