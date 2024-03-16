Тренер ответила гимнастке, критиковавшей питание на базе сборной России
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не понимает, почему олимпийская чемпионка Токио Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое» через СМИ, а не в личном разговоре. Об этом она заявила РБК.
«Она перед нами или базой этот вопрос никогда не поднимала. Почему она высказалась сразу в прессе, мне трудно понять, с ней разговора на эту тему не было. По питанию на базе, если возникают проблемы, то они решаются ответственными за питание. Черной икрой кормить не будут — это точно, смета не позволяет», — сказала Родионенко.
Гимнастка в конце февраля словами «есть нечего» и «выживаю» пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое».
Накануне Мельникова сказала, что ей «иногда прилетает за честность».
Мельникова ранее не раз делала резонансные высказывания. К примеру, после Олимпиады она жаловалась на карантин, на котором приходится сидеть из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным, говорила, что в России есть только две-три гимнастки уровня чемпионатов мира и Европы, признавалась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.
Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.