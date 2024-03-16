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Эксклюзив

Тренер ответила гимнастке, критиковавшей питание на базе сборной России

Родионенко о критике питания на базе гимнасток: черной икрой кормить не будут
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова словами «есть нечего» жаловалась на питание на базе «Озеро Круглое». Валентина Родионенко заявила, что «черной икрой кормить не будут», а все проблемы решаются, если возникают
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не понимает, почему олимпийская чемпионка Токио Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое» через СМИ, а не в личном разговоре. Об этом она заявила РБК.

«Она перед нами или базой этот вопрос никогда не поднимала. Почему она высказалась сразу в прессе, мне трудно понять, с ней разговора на эту тему не было. По питанию на базе, если возникают проблемы, то они решаются ответственными за питание. Черной икрой кормить не будут — это точно, смета не позволяет», — сказала Родионенко.

Чемпионка ОИ Мельникова пожаловалась, что ей «прилетает за честность»
Спорт
Ангелина Мельникова

Гимнастка в конце февраля словами «есть нечего» и «выживаю» пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое».

Накануне Мельникова сказала, что ей «иногда прилетает за честность».

Мельникова ранее не раз делала резонансные высказывания. К примеру, после Олимпиады она жаловалась на карантин, на котором приходится сидеть из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным, говорила, что в России есть только две-три гимнастки уровня чемпионатов мира и Европы, признавалась, что испытывает обиду из-за разницы в заработной плате с футболистами.

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио в командном многоборье, чемпионкой мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова
спортивная гимнастика Ангелина Мельникова
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