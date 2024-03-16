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Захарян на испанском обратился к фанатам после дебютного гола в Примере

Захарян на испанском обратился к фанатам «Реал Сосьедад» после первого гола
В матче против «Кадиса» 20-летний полузащитник сборной России забил свой дебютный гол в составе испанского клуба «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян на испанском языке обратился к болельщикам своей команды после победы над «Кадисом».

«Спасибо за поддержку. Очень рад победе и отличному голу. Вперед, «Реал Сосьедад», — сказал Захарян в видео, опубликованном в соцсети Х клуба.

В матче 29-го тура чемпионата Испании (Примере), в котором «Реал Сосьедад» выиграл со счетом 2:0, Захарян забил свой дебютный гол за испанский клуб.

20-летний полузащитник до этой встречи провел за испанский клуб 30 матчей и отметился одной голевой передачей.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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