Захарян на испанском обратился к фанатам после дебютного гола в Примере
Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян на испанском языке обратился к болельщикам своей команды после победы над «Кадисом».
«Спасибо за поддержку. Очень рад победе и отличному голу. Вперед, «Реал Сосьедад», — сказал Захарян в видео, опубликованном в соцсети Х клуба.
В матче 29-го тура чемпионата Испании (Примере), в котором «Реал Сосьедад» выиграл со счетом 2:0, Захарян забил свой дебютный гол за испанский клуб.
20-летний полузащитник до этой встречи провел за испанский клуб 30 матчей и отметился одной голевой передачей.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.
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