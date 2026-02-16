Тутберидзе заявили тренером Петросян на Олимпийских играх в Италии

В тренерский штаб Петросян также вошли Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз

Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Этери Тутберидзе заявлена тренером российской фигуристки Аделии Петросян на Играх в Италии. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады.

В тренерском штабе фигуристки также присутствуют Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Ранее на олимпийском квалификационном соревнованием в Китае Тутберидзе не была заявлена тренером фигуристки. Ей нельзя было общаться и пересекаться с Петросян.

По словам тренера в фильме «Метод Тутберидзе» в Okko, следили даже, как она проводит глазами фигуристку.

Петросян и Глейхенгауз прилетели в Милан 15 февраля. Она уже провела первую тренировку на олимпийском льду. На ней присутствовала Тутберидзе.

На Играх соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян выйдет под вторым стартовым номером. Она представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.

Петросян является двукратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.