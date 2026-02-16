Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в присутствии Тутберидзе
Чемпионка России Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпийских играх в Италии, сообщает ТАСС.
На тренировке присутствовали тренер фигуристки Этери Тутберидзе и приехавший с фигуристкой в Италию Даниил Глейхенгауз.
Петросян прилетела в Италию накануне. Она выступит с короткой программой 17 февраля под вторым номером.
В заявку фигуристки на первый прокат не вошел тройной аксель — в программу включены двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройных флипа и тулупа.
На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»