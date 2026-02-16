Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в присутствии Тутберидзе

Петросян провела первую тренировку на Играх в Италии в присутствии Тутберидзе

Фигуристка 15 февраля прилетела в Милан, она выступит с короткой программой 17 февраля. На Играх Петросян сопровождает Глейхенгауз, но в Милане присутствует и основной тренер фигуристки — Тутберидзе

Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпионка России Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпийских играх в Италии, сообщает ТАСС.

На тренировке присутствовали тренер фигуристки Этери Тутберидзе и приехавший с фигуристкой в Италию Даниил Глейхенгауз.

Петросян прилетела в Италию накануне. Она выступит с короткой программой 17 февраля под вторым номером.

В заявку фигуристки на первый прокат не вошел тройной аксель — в программу включены двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройных флипа и тулупа.

На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.