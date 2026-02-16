 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 7,95 x 5,9 2 1,36 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,5 x 3,55 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,05 x 3,6 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,6 x 4,5 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,75 x 3,95 2 1,87 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в присутствии Тутберидзе

Петросян провела первую тренировку на Играх в Италии в присутствии Тутберидзе
Сюжет
Олимпиада-2026
Фигуристка 15 февраля прилетела в Милан, она выступит с короткой программой 17 февраля. На Играх Петросян сопровождает Глейхенгауз, но в Милане присутствует и основной тренер фигуристки — Тутберидзе
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпионка России Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпийских играх в Италии, сообщает ТАСС.

На тренировке присутствовали тренер фигуристки Этери Тутберидзе и приехавший с фигуристкой в Италию Даниил Глейхенгауз.

Петросян прилетела в Италию накануне. Она выступит с короткой программой 17 февраля под вторым номером.

Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп
Спорт
Аделия Петросян

В заявку фигуристки на первый прокат не вошел тройной аксель — в программу включены двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройных флипа и тулупа.

На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026 Этери Тутберидзе Аделия Петросян
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
Материалы по теме
Массовые сходы с трассы из-за снегопада. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Российская шорт-трекистка заняла 9-е место на 1000 м на Олимпиаде
Спорт
Петросян прилетела в Италию для участия в Олимпийских играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Европарламент отключил ИИ на планшетах депутатов из-за угрозы утечки Политика, 17:19
Прага заявила о поставке Киеву 4,4 млн снарядов Политика, 17:18
Швейцарец Мейар взял третью медаль Игр-2026, победив в слаломе Спорт, 17:16
Майнер в Коми украл электроэнергию на 6 млн руб. Крипто, 17:15
Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии Политика, 17:14
Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся» Политика, 17:11
Обвинение попросило 15 пожизненных по делу о теракте в «Крокусе» Общество, 17:08
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Рябков назвал дату вылета российской делегации в Женеву Политика, 16:59
FT описала рекордный пессимизм инвестфондов по доллару из-за политики США Финансы, 16:57
Лукашенко ответил на сообщения, что его «Путин не пустил в США» Политика, 16:49
Рябков раскрыл указания для российской делегации в Женеве Политика, 16:42
В ТПП назвали две цели расширения механизма «Инвестиции вместо штрафов»
РАДИО
 Бизнес, 16:41
Мошенники взломали аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram Политика, 16:36
Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в присутствии Тутберидзе Спорт, 16:35