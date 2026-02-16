 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде

Король Швеции пошутил над жестким падением лыжницы сборной страны на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде-2026 выступят два российских спортсмена. О происходящем на Олимпийских играх — в онлайн-транлсяции «РБК Спорт»
Американская лыжница Джессика Джеггинс
Американская лыжница Джессика Джеггинс (Фото: Okko)

Во сколько россияне выступают на Олимпиаде 16 февраля

  • 12:00 мск. Горные лыжи. Семен Ефимов (слалом)
  • 13:00 мск. Шорт-трек. Алена Крылова (1000 м)

11:00. Российская лыжница Дарья Непряева назвала трассы на Олимпийских играх в Италии очень опасными. «Меня это ужаснуло, — сказала Непряева ТАСС про травму ноги горнолыжница Линдси Вонн. — На самом деле, даже у нас опасная трасса. Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас. У меня была травма ребер, и я понимаю, насколько это ужасно, даже не представляю, как она продолжала выходить на старт и бегать. Героиня».

Травмы на олимпийских лыжных трассах, помимо американки Диггинс, получила норвежка Кристине Шистад, разбившая в кровь лицо.

Сама Непряева в скиатлоне упала на том же спуске, где и американка Диггинс, но избежала травм. Также эстафете жесткое падение было у шведки Эббы Андерссон, в результате которого она пролетела несколько метров и провернула сальто в один оборот. Из-за падения у нее сломалось лыжа, и она финишировала на одной.

После гонки король Швеции Карл XVI Густав связался по видеосвязи с Андерссон и в шутку сказал: «О, Эбба... я никогда не видел, чтобы лыжный гонщик так летел по воздуху!».

10:30. Чемпион России в слаломе Семен Ефимов первым из россиян выступит 16 февраля на Олимпиаде. Для него это будут первые Олимпийские игры в карьере. Он выступит в слаломе. Россия традиционно не сильна в горнолыжных дисциплинах, и медаль здесь будет считаться чудом.

13:00. Российская шорт-трекистка Алена Крылова 14 февраля вышла в 1/4 финала на дистанции 1000 м на Олимпиаде.

В предварительном забеге Крылова заняла третье место из четырех, уступив голландке Ксандре Вэлзэбур и китаянке Чжан Чутун, которые сразу вышли в следующую стадию. Крылова же прошла в 1/4 финала как одна из четырех лучших спортсменок, занявших третьи места.

Крылова не считается претенденткой на медали, но шорт-трек — один из самых непредсказуемых видов.

10:00. Определились участники плей-офф хоккейного олимпийского мужского турнира. Сборные США, Канады и Словакии, как занявшие первые места в своих группах, и Финляндия (лучшая среди команд, занявших вторые места) прошли напрямую в четвертьфинал. Остальные команды проводят дополнительный квалификационный раунд.

