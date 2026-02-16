Швейцарец Мейар взял третью медаль Игр-2026, победив в слаломе

Больше половины участников не финишировали еще в первой попытке, в том числе россиянин Ефимов

Лоик Мейар (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар завоевал золотую медаль в слаломе на Олимпиаде в Италии.

По итогам двух попыток он показал время 1 минута 53,61 секунды.

Второе место занял австриец Фабио Гштрайн (отставание 0,35 секунды), третье — норвежец Хенрик Кристофферсен (+1.13).

Лидировавший после первой попытки норвежец Атле Ли Макграт не смог финишировать во второй.

В первой попытке из-за сильного снегопада не финишировали больше половины участников, в том числе россиянин Семен Ефимов.

Для Мейара эта медаль стала третьей на текущей Олимпиаде. Ранее он взял серебро в командной комбинации и бронзу в гигантском слаломе.