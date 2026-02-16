Швейцарец Мейар взял третью медаль Игр-2026, победив в слаломе
Швейцарский горнолыжник Лоик Мейар завоевал золотую медаль в слаломе на Олимпиаде в Италии.
По итогам двух попыток он показал время 1 минута 53,61 секунды.
Второе место занял австриец Фабио Гштрайн (отставание 0,35 секунды), третье — норвежец Хенрик Кристофферсен (+1.13).
Лидировавший после первой попытки норвежец Атле Ли Макграт не смог финишировать во второй.
В первой попытке из-за сильного снегопада не финишировали больше половины участников, в том числе россиянин Семен Ефимов.
Для Мейара эта медаль стала третьей на текущей Олимпиаде. Ранее он взял серебро в командной комбинации и бронзу в гигантском слаломе.
