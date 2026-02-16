Шорт-трекистка Крылова заявила, что ей было по силам выйти в финал Игр
Российская шорт-трекистка Алена Крылова заявила ТАСС, что не винит соперницу в своем падении в полуфинале олимпийских соревнований на дистанции 1000 м.
Крылова упала в четвертьфинале по вине китаянки, но судьи вывели ее в полуфинал, где спортсменка не устояла на ногах после контакта с кореянкой. В итоге она выступила в утешительном финале и заняла итоговое девятое место.
«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она влево, и в этот момент мы пересеклись. Ее вины в этом не было. Но я все равно бы, наверное, не прошла», — сказала Крылова.
По словам чемпионки России, ей было обидно из-за падения и она совершила и другие ошибки, но в целом могла выступить лучше.
На вопрос о главном финале Крылова ответила: «Это было вполне по силам».
Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала голландка Ксандра Велзебур.
