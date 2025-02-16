Тарасова о финале Гран-при: Муравьева упустила не только победу, но и пьедестал

Тарасова заявила, что была уверена в победе Петросян в финале Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что Софья Муравьева, соперница Аделии Петросян, выступила «не лучшим образом» и могла продемонстрировать более высокий результат

Фото: Татьяна Тарасова (Софья Сандурская/ТАСС)

Заслуженный тренер СССС Татьяна Тарасова в разговоре с «РБК Спорт» заявила, что была уверена в победе Аделии Петросян в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Я была уверена, что Петросян сегодня будет первая. Она и есть первая. Софья Муравьева сегодня не лучшим образом каталась для себя. Она может кататься вообще без ошибок, и тогда она очень соревновательная. Она сегодня зря так откаталась, упустила не только победу, но и пьедестал. Очень жаль», — сказала Тарасова.

По мнению Тарасовой, чемпионат России и финал Гран-при отличаются высоким уровнем. «Шикарные соревнования, просто потрясающие. У нас чемпионат страны и финал Гран-при просто сумасшедшего уровня. Все катаются уникально. Девочки делают четверные элементы, четыре оборота. Все катаются просто восхитительно», — добавила она.

Кроме того, заслуженный тренер СССР высоко оценила уровень мастерства победителя в одиночном мужском катании Петра Гуменника. «У нас потрясающие мальчики, но на последней развилке каждый был лучше другого. Петя был просто восхитителен. В нем есть всё», — заключила Тарасова.

В Красноярске завершился финал Гран-при по фигурному катанию, который проходил с 14 по 16 февраля.

В женском одиночном катании золото завоевала Аделия Петросян, набрав 238,79 балла за короткую и произвольную программы. У мужчин победителем стал Петр Гуменник с результатом 314,54 балла.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (231,95 балла). Василиса Кагановская и Михаил Некрасов стали лучшими в танцах на льду (205,58 балла).