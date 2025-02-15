 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова восхитилась победой Гуменника в финале Гран-при России

Заслуженный тренер СССР отметила, что фигуристу своим прокатом удалось «поднять зал», что бывает очень редко
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигурист Петр Гуменник показал великолепный результат в финале Гран-при России в Красноярске, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Гуменник набрал 314,54 балла. Вторым стал Марк Кондратюк (294,06), третьим — Евгений Семененко (293,90 балла), действующий чемпион России Владислав Дикиджи занял четвертое место (287,17).

«Гуменник — просто нет слов! Знаете, что такое поднять зал? Это надо кататься на такой глубокой эмоции, так технично, так, как никто и никогда. Чтобы зал встал, бывает очень редко», — сказала Тарасова.

Фигурист Петр Гуменник завоевал золото в финале Гран-при России
Спорт
Петр Гуменник

По словам Тарасовой, Федерации фигурного катания на коньках России будет сложно выбрать, кто из спортсменов будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. «Все мальчики катались очень хорошо. Только Кондратюк остался на втором месте из-за своих ошибок. Это решение судей, я его не обсуждаю, просто констатирую факт. Будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификационный турнир. Это будет сложное решение», — добавила Тарасова.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Петр Гуменник Татьяна Тарасова
Материалы по теме
Дина Аверина обручилась с фигуристом
Спорт
В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на ОИ
Спорт
Фигуристы Худайбердиева и Базин опровергли сообщения о завершении карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
G7 связала будущие санкции против России с переговорами по УкраинеПолитика, 18:33
В Кремле приняли к сведению объяснение Вэнсом своих слов о войсках СШАПолитика, 18:24
Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмыСпорт, 18:13
Мэр Борисполя предупредил о риске «глобальной очистки» власти на УкраинеПолитика, 18:10
Песков заявил о признательности ХАМАС за освобождение россиянинаПолитика, 18:00
Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлонуСпорт, 17:57
Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорахПолитика, 17:33
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Рютте призвал ЕС перестать жаловаться из-за переговоров о мире без негоПолитика, 17:31
«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛСпорт, 17:30
В Перу переодетый капибарой полицейский задержал наркоторговца. ВидеоОбщество, 17:25
Явлинский предложил «мюнхенский план мира через диалог, а не через силу»Политика, 17:15
Умерла звезда фильмов «Фанфан-тюльпан» и «Дневная красавица» Женевьев ПажОбщество, 17:14
Тарасова восхитилась победой Гуменника в финале Гран-при РоссииСпорт, 17:14
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11