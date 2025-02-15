Тарасова восхитилась победой Гуменника в финале Гран-при России

Заслуженный тренер СССР отметила, что фигуристу своим прокатом удалось «поднять зал», что бывает очень редко

Петр Гуменник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Фигурист Петр Гуменник показал великолепный результат в финале Гран-при России в Красноярске, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Гуменник набрал 314,54 балла. Вторым стал Марк Кондратюк (294,06), третьим — Евгений Семененко (293,90 балла), действующий чемпион России Владислав Дикиджи занял четвертое место (287,17).

«Гуменник — просто нет слов! Знаете, что такое поднять зал? Это надо кататься на такой глубокой эмоции, так технично, так, как никто и никогда. Чтобы зал встал, бывает очень редко», — сказала Тарасова.

По словам Тарасовой, Федерации фигурного катания на коньках России будет сложно выбрать, кто из спортсменов будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. «Все мальчики катались очень хорошо. Только Кондратюк остался на втором месте из-за своих ошибок. Это решение судей, я его не обсуждаю, просто констатирую факт. Будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификационный турнир. Это будет сложное решение», — добавила Тарасова.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.