Тарасова восхитилась победой Гуменника в финале Гран-при России
Фигурист Петр Гуменник показал великолепный результат в финале Гран-при России в Красноярске, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Гуменник набрал 314,54 балла. Вторым стал Марк Кондратюк (294,06), третьим — Евгений Семененко (293,90 балла), действующий чемпион России Владислав Дикиджи занял четвертое место (287,17).
«Гуменник — просто нет слов! Знаете, что такое поднять зал? Это надо кататься на такой глубокой эмоции, так технично, так, как никто и никогда. Чтобы зал встал, бывает очень редко», — сказала Тарасова.
По словам Тарасовой, Федерации фигурного катания на коньках России будет сложно выбрать, кто из спортсменов будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. «Все мальчики катались очень хорошо. Только Кондратюк остался на втором месте из-за своих ошибок. Это решение судей, я его не обсуждаю, просто констатирую факт. Будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификационный турнир. Это будет сложное решение», — добавила Тарасова.
В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).
До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки