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Фигуристка Петросян победила в финале Гран-при России в Красноярске

Фигуристка Аделия Петросян победила в финале Гран-при России в Красноярске
Аделия Петросян стала третьей в короткой программе, а в произвольной сорвала тройной аксель, но смогла победить. Лидировавшая после короткого проката Софья Муравьева заняла четвертое место
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заняла первое место в женском одиночном катании в финале Гран-при в Красноярске.

Петросян шла третьей после короткой программы, но выиграла произвольную и получила в сумме 238,79 балла. В произвольной программе фигуристка сорвала тройной аксель и призналась, что «прям на льду хотела прилечь с горя», отмечает Sports.ru.

Второе место заняла Алина Горбачева (224,36), третьей стала Анна Фролова (221,89).

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Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, занявшая первое место в короткой программе, во втором прокате показала седьмой результат и стала четвертой в итоговом протоколе.

Петросян выиграла два последних чемпионата России.

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