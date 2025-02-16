Фигуристка Аделия Петросян победила в финале Гран-при России в Красноярске

Фигуристка Петросян победила в финале Гран-при России в Красноярске

Аделия Петросян стала третьей в короткой программе, а в произвольной сорвала тройной аксель, но смогла победить. Лидировавшая после короткого проката Софья Муравьева заняла четвертое место

Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заняла первое место в женском одиночном катании в финале Гран-при в Красноярске.

Петросян шла третьей после короткой программы, но выиграла произвольную и получила в сумме 238,79 балла. В произвольной программе фигуристка сорвала тройной аксель и призналась, что «прям на льду хотела прилечь с горя», отмечает Sports.ru.

Второе место заняла Алина Горбачева (224,36), третьей стала Анна Фролова (221,89).

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, занявшая первое место в короткой программе, во втором прокате показала седьмой результат и стала четвертой в итоговом протоколе.

Петросян выиграла два последних чемпионата России.