Фигуристка Петросян победила в финале Гран-при России в Красноярске
Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян заняла первое место в женском одиночном катании в финале Гран-при в Красноярске.
Петросян шла третьей после короткой программы, но выиграла произвольную и получила в сумме 238,79 балла. В произвольной программе фигуристка сорвала тройной аксель и призналась, что «прям на льду хотела прилечь с горя», отмечает Sports.ru.
Второе место заняла Алина Горбачева (224,36), третьей стала Анна Фролова (221,89).
Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, занявшая первое место в короткой программе, во втором прокате показала седьмой результат и стала четвертой в итоговом протоколе.
Петросян выиграла два последних чемпионата России.
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