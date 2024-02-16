Даня Милохин выиграл нокаутом в первом раунде дебютный боксерский бой
Российский блогер и певец Даня Милохин выиграл свой дебютный боксерский в Дубае на турнире Alpha Fight Series.
Соперником 22-летнего Милохина был другой блогер — Аджмал Хан из Индии. Россиянин победил нокаутом в первом раунде.
27-летний Хан уже проводил бои. В октябре 2021 года он уступил нокаутом ютуберу Рашеду Бельхасе (Moneykicks).
У Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), у Милохина — 3,1 млн.
В октябре прошлого года Милохин говорил о желании выступать в ММА. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — сказал тогда тиктокер. Усман Нурмагомедов, чемпион Bellator, ответил, что Милохин делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание.
В октябре 2022 года Милохин покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», где катался с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и уехал из России в ОАЭ. Тогда он объяснил это тем, что устал.
Позднее блогер рассказал, что остался без денег после того, как уехал за границу и потерял связь с Россией.
9 сентября прошлого года Милохин опубликовал снимок с Красной площади. Спустя два дня директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», и попросила Минобороны призвать его на срочную службу. Вскоре после этого Милохин улетел в Дубай.
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