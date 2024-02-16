Клинсманна уволили с поста главного тренера сборной Южной Кореи
Немец Юрген Клинсманн, чемпион мира 1990 года, уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Клинсманн не смог продемонстрировать лидерство, которого мы ожидали от тренера национальной сборной, включая управление игрой, управление игроками и отношение к работе, которые повышают конкурентоспособность национальной команды», — сказал глава Корейской футбольной ассоциации (KFA) Чон Монг Гю.
Накануне комитет по национальной сборной KFA рекомендовал уволить Клинсманна по итогам выступления команды на Кубке Азии в Катаре. На этом турнире корейцы сенсационно уступили в полуфинале Иордании со счетом 0:2.
The Sun писала, что накануне проигранного полуфинала лидер корейской сборной Сон Хын Мин вывихнул палец в потасовке с игроком ПСЖ Ли Кан Ином во время командного ужина. Футболиста «Тоттенхэма» не устроило, что молодые игроки решили уйти с ужина пораньше ради игры в пинг-понг.
59-летний Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи в феврале 2023 года, подписав контракт до чемпионата мира 2026-го.
Ранее Клинсманн тренировал сборную Германии, «Баварию», сборную США и «Герту».
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