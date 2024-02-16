 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клинсманна уволили с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Клинсманна уволили с поста главного тренера сборной Южной Кореи по футболу
Немец возглавлял южнокорейскую сборную с 2023 года. На недавнем Кубке Азии команда сенсационно проиграла в полуфинале Иордании
Юрген Клинсман
Юрген Клинсман (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Немец Юрген Клинсманн, чемпион мира 1990 года, уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Клинсманн не смог продемонстрировать лидерство, которого мы ожидали от тренера национальной сборной, включая управление игрой, управление игроками и отношение к работе, которые повышают конкурентоспособность национальной команды», — сказал глава Корейской футбольной ассоциации (KFA) Чон Монг Гю.

Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
Спорт
Игроки сборной Катара

Накануне комитет по национальной сборной KFA рекомендовал уволить Клинсманна по итогам выступления команды на Кубке Азии в Катаре. На этом турнире корейцы сенсационно уступили в полуфинале Иордании со счетом 0:2.

The Sun писала, что накануне проигранного полуфинала лидер корейской сборной Сон Хын Мин вывихнул палец в потасовке с игроком ПСЖ Ли Кан Ином во время командного ужина. Футболиста «Тоттенхэма» не устроило, что молодые игроки решили уйти с ужина пораньше ради игры в пинг-понг.

59-летний Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи в феврале 2023 года, подписав контракт до чемпионата мира 2026-го.

Ранее Клинсманн тренировал сборную Германии, «Баварию», сборную США и «Герту».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Южная Корея Юрген Клинсманн
Материалы по теме
В Корее рекомендовали уволить Клинсманна из сборной из-за Кубка Азии
Спорт
Южная Корея сенсационно проиграла Иордании в полуфинале Кубка Азии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Нефть, радио и загадочный бизнес. Во что инвестировал Баффетт в 2023 году Pro, 11:47
Трутнев заявил о начале строительстве спутника Владивостока в 2024 году Недвижимость, 11:45
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программ Недвижимость, 11:40
Мэр Магадана поручил подготовить поправки об усыплении бродячих животных Общество, 11:34
«Аэрофлот» урегулировал с лизингодателями споры по еще семи самолетам Бизнес, 11:27
Криптовалютная биржа Coinbase впервые за два года отчиталась о прибыли Крипто, 11:22
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 11:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Украинские власти рассказали о поврежденной инфраструктуре в Очакове Политика, 11:15
Испанский клуб пошутил о переходе Мбаппе из ПСЖ Спорт, 11:12
Овечкин объяснил везением свою шестиматчевую голевую серию в НХЛ Спорт, 11:04
В турецком Denizbank объяснили запросы ВНЖ у клиентов-россиян Финансы, 11:04
Девелопер Александр Гайдуков: «Нужно субсидирование кредитов на 10 лет» Недвижимость, 11:03
Овечкин отреагировал на участие Кузнецова в программе помощи игрокам НХЛ Спорт, 11:01
«Яндекс» заработал ₽800 млрд за год. Стоит ли покупать акции компании Pro, 10:57