Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
Футболисты сборной Катара обыграли команду Иордании в финальном матче домашнего Кубка Азии. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей хет-трик с пенальти сделал Акрам Афиф (22-я, 73-я, 90+4-я минуты). У проигравших отличился Язан Аль-Наймат (67).
С девятью мячами Афиф, выступающий за «Аль-Садд», стал лучшим бомбардиром турнира.
Основной вратарь сборной Катара Мешал Баршим — младший брат олимпийского чемпиона Токио в прыжках в высоту Мутаза Баршима.
На прошлом Кубке Азии в 2019 году Катар впервые в своей истории завоевал золотые медали на этом турнире. Теперь катарцам удалось защитить свой титул.
Сборная Иордании раньше не доходила в Кубке Азии дальше 1/4 финала. В плей-офф нынешнего турнира она победила поочередно Ирак (3:2), Таджикистан (1:0) и Южную Корею (2:0). Катар прошел Палестину (2:1), Узбекистан (1:1, 3:2 — по пенальти) и Иран (3:2).
Катар занимает 58-е место в рейтинге ФИФА, Иордания — 87-е.
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