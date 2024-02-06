Южная Корея сенсационно проиграла Иордании в полуфинале Кубка Азии

Иордания победила Южную Корею и впервые в истории вышла в финал Кубка Азии

Встреча завершилась со счетом 0:2. В другом полуфинале позднее встретятся сборные Ирана и Катара

Игроки сборной Иордании (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Футболисты сборной Иордании обыграли команду Южной Кореи со счетом 2:0 в полуфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре.

Голы забили Язан Аль-Наймат (53-я минута) и Мусса Аль-Тамари (66).

Во втором полуфинале 7 февраля сыграют команды Катара и Ирана.

Сборная Иордании впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Азии. Раньше команда не доходила на этом турнире дальше четвертьфинала.

На нынешнем турнире Иордания вышла в плей-офф с третьего места в группе, в 1/8 финала победила ОАЭ, в четвертьфинале — Таджикистан.

Кубок Азии завершится 10 февраля. В 2019 году турнир выиграл Катар.