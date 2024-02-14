Дубль Промеса в день приговора принес «Спартаку» трофей на турнире в ОАЭ
Футболисты «Спартака» обыграли казахстанский «Кайрат» со счетом 6:0 в заключительном матча Winline Зимнего кубка РПЛ, который прошел в Абу-Даби.
Голы забили Александр Соболев (9-я минута), Антон Зиньковский (14), Даниил Хлусевич (55), Квинси Промес (62, 82) и Виктор Мозес (85).
Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Футболист будет подавать апелляцию.
Игру с «Кайратом» Промес начал на скамейке запасных и вышел на замену на 60-й минуте. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль говорил, что у форварда было небольшое повреждение.
В Зимнем кубке РПЛ также принимали участие местный «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, и «Ростов».
«Спартак» и «Ростов» набрали по шесть очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей трофей завоевали «красно-белые».
В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».
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