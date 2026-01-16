Боксер Джошуа возобновил тренировки после ДТП со смертельным исходом
Британский боксер Энтони Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП, случившегося в конце декабря в Нигерии, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Би-би-си.
Авария произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором находился 36-летний Джошуа, врезался в стоящий грузовик. Причиной стала лопнувшая шина при превышении скорости. В результате ДТП погибли двое близких друзей боксера — Сина Гами и Латиф Айоделе. Сам Джошуа получил травмы и был госпитализирован, но уже 31 декабря его выписали.
В социальной сети Snapchat он опубликовал видео, на котором отрабатывает удары, сопроводив его подписью: «Терапия для укрепления психической силы».
Джошуа — бывший чемпион WBO, WBA и IBF. У британца в карьере 29 побед и четыре поражения — Энди Руису, дважды Александру Усику и Даниэлю Дюбуа.
В своем последнем поединке 19 декабря 2025 года Джошуа нокаутировал американского блогера Джейка Пола.
