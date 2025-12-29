Экс-чемпион мира по боксу Джошуа попал в ДТП, двое погибших

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в Нигерии в ДТП с двумя погибшими

Автомобиль с боксером попал в аварию на трассе в Нигерии, два человека погибли, сам спортсмен получил легкие травмы

Энтони Джошуа (Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images)

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA и IBF британец Энтони Джошуа попал в автоаварию на шоссе в Нигерии, его отвезли в больницу легкими травмами, сообщает Би-би-си.

В полиции сообщили, что 36-летний боксер «в порядке».

ДТП произошло днем 29 декабря на шоссе Огун — Лагос. По данным местных СМИ, Джошуа находился на заднем сидении автомобиля, который врезался в грузовик.

Два человека погибли, еще два участника аварии не пострадали.

У Джошуа есть родственники в Шагаму, который находится в штате Огун, отмечает издание.

Джошуа 20 декабря победил блогера Джейка Пола в боксерском поединке, который прошел в Майами.

У британца в карьере 29 побед и четыре поражения — от Даниэля Дюбуа, Энди Руиса и дважды Александра Усика.