Экс-чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола

Поединок завершился в шестом раунде

Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа победил блогера Джейка Пола в боксерском поединке, который прошел в Майами.

Бой, который транслировал Netflix, завершился нокаутом в шестом раунде.

36-летний Джошуа — бывший чемпион WBO, WBA и IBF, не проводил бои после проигрыша Даниэлю Дюбуа в сентябре 2024 года. У британца в карьере теперь 29 побед и четыре поражения — помимо Дюбуа, он проигрывал Энди Руису и дважды Александру Усику.

У 28-летнего Пола в ноябре сорвался бой с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, которого обвинили в домашнем насилии. Всего Пол провел 14 боксерских боев, одержал 12 побед (в том числе над 58-летним Майком Тайсоном), и потерпел два поражение, при этом до боя с Джошуа ему ни разу не противостоял продолжающий карьеру тяжеловес.

Пол как блогер раскрутился в социальной сети Vine (на момент ее закрытия на него были подписаны 5 млн человек). На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark, телесериал Disney. В боксе Джейк Пол дебютировал в декабре 2019 года.