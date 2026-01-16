 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,33 x 5,9 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,65 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,25 x 6,3 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Чемпионский бой сына Цзю признан несостоявшимся из-за травмы соперника

Бой Никиты Цзю за титул WBO признан несостоявшимся из-за травмы соперника
Никита Цзю и Майкл Зерафа столкнулись головами во втором раунде, после чего соперник не смог продолжить поединок
Никита Цзю
Никита Цзю (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Бой Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, против австралийца Майкла Зерафы за чемпионский титул WBO в среднем весе был признан несостоявшимся.

Во втором раунде соперники столкнулись головами. После этого, как сообщил врач, Зерафа дважды сказал, что ничего не видит, и рефери остановил бой.

Боксеры сражались за вакантный титул WBO International в среднем весе. Главным титулом WBO в среднем весе с 2022 года владеет Жанибек Алимханулы из Казахстана.

27-летний Цзю, который выступает под флагом Австралии, до этого выиграл все свои 11 поединков в карьере. В последний раз в августе он победил техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO в первом среднем весе.

У 33-летнего Зерафы 34 победы и пять поражений. В марте 2024-го он проиграл чемпиону WBA в среднем весе кубинцу Эрисланди Ларе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Никита Цзю Костя Цзю WBO
Константин Цзю фото
Константин Цзю
спортсмен, боксер
19 сентября 1969 года
Материалы по теме
Сын Цзю нанес американскому боксеру Веласкесу первое в карьере поражение
Спорт
Сын Кости Цзю попал в ДТП
Спорт
Сын Кости Цзю за три минуты победил в бою за титул WBO Inter-Continental
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Военные доложили Белоусову о контроле над всеми районами Купянска Политика, 16:04
Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя Общество, 15:54
Экс-замглавы метрополитена Москвы признал вину по коррупционному делу Общество, 15:48
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко Политика, 15:42
Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках» Политика, 15:41
СК завел дело после жалобы на семью сбежавшей из Ингушетии девушки Общество, 15:39
Боксер Джошуа возобновил тренировки после ДТП со смертельным исходом Спорт, 15:39
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Россия потребовала отозвать из суда США иск о царском долге на $225 млрд Финансы, 15:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:37
Собянин рассказал о планах по строительству в Москве дорог в 2026 году Недвижимость, 15:33
В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 15:28
СК назвал причину взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре Общество, 15:27