Чемпионский бой сына Цзю признан несостоявшимся из-за травмы соперника

Никита Цзю и Майкл Зерафа столкнулись головами во втором раунде, после чего соперник не смог продолжить поединок

Никита Цзю (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Бой Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, против австралийца Майкла Зерафы за чемпионский титул WBO в среднем весе был признан несостоявшимся.

Во втором раунде соперники столкнулись головами. После этого, как сообщил врач, Зерафа дважды сказал, что ничего не видит, и рефери остановил бой.

Боксеры сражались за вакантный титул WBO International в среднем весе. Главным титулом WBO в среднем весе с 2022 года владеет Жанибек Алимханулы из Казахстана.

27-летний Цзю, который выступает под флагом Австралии, до этого выиграл все свои 11 поединков в карьере. В последний раз в августе он победил техническим нокаутом Лулзима Исмаили из Северной Македонии в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO в первом среднем весе.

У 33-летнего Зерафы 34 победы и пять поражений. В марте 2024-го он проиграл чемпиону WBA в среднем весе кубинцу Эрисланди Ларе.