Российский скелетонист выиграл третий подряд этап Кубка Европы
Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы, который проходит в Винтерберге (Германия).
По итогам двух заездов россиянин показал результат 1 минута 53,02 секунды.
На втором месте расположился Дэвис Валдовскис (+0,35 секунды) из Латвии, на третьем — британец Джейкоб Солсбери (+0,39).
Для Семенова эта победа стала третьей подряд на этапах Кубка Европы. Ранее спортсмен дважды брал первое место на этапе в Инсбруке (Австрия).
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в середине декабре начала выдавать российским спортсменам нейтральные статусы. Этап в Австрии стал первым для россиян международным турниром после отстранения в 2022 году.
Российских скелетонистов и бобслеистов слишком поздно начали допускать на международные турниры, чтобы успеть набрать необходимо количество квалификациконных очков для отбора на Игры-2026. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов накануне заявил «Матч ТВ», что юридически отечественные скелетонисты и бобслеисты потеряли все шансы на попадание на Олимпиаду, однако организация еще обратится в IBSF с просьбой о предоставлении исключений для некоторых атлетов.
