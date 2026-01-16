 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский скелетонист выиграл третий подряд этап Кубка Европы

Скелетонист Семенов показал время 1 минута 53,02 секунды и стал лучшим на на этапе Кубка Европы в Винтерберге. Ранее он дважды побеждал на этапе в Австрии
Владислав Семенов
Владислав Семенов (Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / Huter via / Global Look Press )

Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы, который проходит в Винтерберге (Германия).

По итогам двух заездов россиянин показал результат 1 минута 53,02 секунды.

На втором месте расположился Дэвис Валдовскис (+0,35 секунды) из Латвии, на третьем — британец Джейкоб Солсбери (+0,39).

Для Семенова эта победа стала третьей подряд на этапах Кубка Европы. Ранее спортсмен дважды брал первое место на этапе в Инсбруке (Австрия).

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в середине декабре начала выдавать российским спортсменам нейтральные статусы. Этап в Австрии стал первым для россиян международным турниром после отстранения в 2022 году.

Российских скелетонистов и бобслеистов слишком поздно начали допускать на международные турниры, чтобы успеть набрать необходимо количество квалификациконных очков для отбора на Игры-2026. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов накануне заявил «Матч ТВ», что юридически отечественные скелетонисты и бобслеисты потеряли все шансы на попадание на Олимпиаду, однако организация еще обратится в IBSF с просьбой о предоставлении исключений для некоторых атлетов.

