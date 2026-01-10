Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы

Владислав Семенов показал лучший результат в Инсбруке

Владислав Семенов (Фото: Global Look Press)

Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы, который проходит в Инсбруке (Австрия).

Россиянин по итогам двух заездов показал результат одна минута 46,36 секунды.

Второе место занял китаец Юй Гуоцин (отставание 0,77 секунды), третьим стал россиянин Даниил Романов (+0,86).

Семенов 9 января также одержал победу на этапе Кубка Европы.

В Инсбруке российские скелетонисты впервые с Олимпиады в Пекине выступили на международном турнире. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) начала выдавать им нейтральные статусы в середине декабря.

Шансы отобраться на Олимпиаду-2026 российские скелетонисты уже потеряли, в женском турнире россиянки пока сохраняют теоретические шансы.