Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы
Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы, который проходит в Инсбруке (Австрия).
Россиянин по итогам двух заездов показал результат одна минута 46,36 секунды.
Второе место занял китаец Юй Гуоцин (отставание 0,77 секунды), третьим стал россиянин Даниил Романов (+0,86).
Семенов 9 января также одержал победу на этапе Кубка Европы.
В Инсбруке российские скелетонисты впервые с Олимпиады в Пекине выступили на международном турнире. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) начала выдавать им нейтральные статусы в середине декабря.
Шансы отобраться на Олимпиаду-2026 российские скелетонисты уже потеряли, в женском турнире россиянки пока сохраняют теоретические шансы.
