Елена Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко

21 декабря Евгений Плющенко прекратил сотрудничество с Костылевой из-за конфликта с ее матерью. 8 января фигуристка вернулась в группу олимпийского чемпиона

Елена Костылева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева получила спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» через неделю после возвращения в академию «Ангелы Плющенко». Об этом сообщил ее тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в своем телеграм-канале.

«Елене Костылевой присвоен спортивный разряд — КМС. Поздравляем нашу спортсменку», — написал тренер.

Плющенко 21 декабря объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой из-за конфликта с Ириной Костылевой, ее матерью. В этот же день стало известно о переходе фигуристки к тренеру Софье Федченко.

Ранее, 25 ноября, тренер сообщил о подаче жалобы на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки из-за жестокого обращения с ребенком.

14-летняя Костылева вернулась к тренировкам в группе Плющенко 8 января, назвав его «любимым человеком» и «тренером на всю жизнь».

В прошлом сезоне Костылева победила на первенстве России и в финале юниорского Гран-при. В этом она выиграла этап Гран-при в Москве и стала второй в Омске.