Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,35 x 5,8 2 9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,65 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт
0

Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко

Елена Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко
21 декабря Евгений Плющенко прекратил сотрудничество с Костылевой из-за конфликта с ее матерью. 8 января фигуристка вернулась в группу олимпийского чемпиона
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева получила спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» через неделю после возвращения в академию «Ангелы Плющенко». Об этом сообщил ее тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в своем телеграм-канале.

«Елене Костылевой присвоен спортивный разряд — КМС. Поздравляем нашу спортсменку», — написал тренер.

Плющенко 21 декабря объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой из-за конфликта с Ириной Костылевой, ее матерью. В этот же день стало известно о переходе фигуристки к тренеру Софье Федченко.

Ранее, 25 ноября, тренер сообщил о подаче жалобы на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки из-за жестокого обращения с ребенком.

14-летняя Костылева вернулась к тренировкам в группе Плющенко 8 января, назвав его «любимым человеком» и «тренером на всю жизнь».

В прошлом сезоне Костылева победила на первенстве России и в финале юниорского Гран-при. В этом она выиграла этап Гран-при в Москве и стала второй в Омске.

Рената Утяева
Елена Костылева Евгений Плющенко фигурное катание
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
