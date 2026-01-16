Россиянин первым среди новичков набрал 40 очков в сезоне НХЛ
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов первым среди новичков набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
«Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата уступил «Баффало Сэйбрз» со счетом 3:5. На счету 20-летнего Демидова вторая шайба своей команды (на 15-й минуте).
Теперь у Демидова 40 (11+29) очков в 48 матчах в нынешнем сезоне, он укрепился в лидерах списка лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. Россиянин является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, который впервые провел полный сезон в НХЛ.
У форварда Беккетта Сеннеке из «Анахайм Дакс» 35 (15+20) очков.
Среди новичков в истории «Монреаля» быстрее 40 очков набирали только четыре человек — Джо Мэлоун (18 матчей; сезон 1917/18), Хьель Далин (34; 1985/86), Матс Неслунд (41; 1982/83) и Ги Лафлер (44; 1971/72).
