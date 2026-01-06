Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ
Два российских хоккеиста, нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров, вошли в число главных претендентов на приз лучшему новичку НХЛ «Колдер Трофи» по итогам опроса, опубликованного на сайте лиги.
Согласно голосованию, проведенному среди 16 экспертов, 20-летний Демидов занимает четвертую строчку рейтинга, набрав 41 балл и получив один голос за первое место. 23-летний Аскаров расположился на пятой позиции с шестью баллами.
Лидером рейтинга с большим отрывом стал 18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» и первый номер драфта 2025 года Мэттью Шефер (78 баллов).
Демидов, выбранный «Монреалем» под общим пятым номером на драфте 2024 года, в текущем сезоне набрал 36 очков (10 голов + 26 передач) в 42 матчах.
Аскаров, перешедший в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла» в августе 2024 года, провел 27 матчей (15 побед), отражая 89,5% бросков и пропуская в среднем 3,46 шайбы.
В расширенный список претендентов также вошел российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, набравший три балла.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах