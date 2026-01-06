 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,4 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,95 x 3,45 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,65 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,8 x 3,65 2 1,58 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Демидов и Аскаров вошли в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии НХЛ
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов и вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров включены в число топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Два российских хоккеиста, нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров, вошли в число главных претендентов на приз лучшему новичку НХЛ «Колдер Трофи» по итогам опроса, опубликованного на сайте лиги.

Согласно голосованию, проведенному среди 16 экспертов, 20-летний Демидов занимает четвертую строчку рейтинга, набрав 41 балл и получив один голос за первое место. 23-летний Аскаров расположился на пятой позиции с шестью баллами.

Лидером рейтинга с большим отрывом стал 18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» и первый номер драфта 2025 года Мэттью Шефер (78 баллов).

Демидов, выбранный «Монреалем» под общим пятым номером на драфте 2024 года, в текущем сезоне набрал 36 очков (10 голов + 26 передач) в 42 матчах.

Аскаров, перешедший в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла» в августе 2024 года, провел 27 матчей (15 побед), отражая 89,5% бросков и пропуская в среднем 3,46 шайбы.

В расширенный список претендентов также вошел российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, набравший три балла.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Сан-Хосе Шаркс Иван Демидов (хоккеист) Ярослав Аскаров россияне в НХЛ
Материалы по теме
Сборная Швеции впервые за 14 лет выиграла молодежный ЧМ по хоккею
Спорт
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ
Спорт
Овечкин забросил две шайбы «Анахайму» и побил очередной рекорд в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки Политика, 13:02
Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ Спорт, 12:57
Синоптики пообещали москвичам снежное Рождество Город, 12:57
LIGA назвал причину отставки главы СБУ Политика, 12:52
Снег на крыше: почистить или пусть лежит Недвижимость, 12:44
Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии Спорт, 12:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Дании заметили смену тактики Трампа для контроля над Гренландией Политика, 12:37
Как будет работать рассрочка по новому закону с 1 апреля 2026 года Инвестиции, 12:25
«Рубин» продал азербайджанскому «Сабаху» футболиста сборной Узбекистана Спорт, 12:23
Лидер оппозиции Венесуэлы предложила Трампу свою Нобелевскую премию Политика, 12:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Первое заседание по делу Мадуро. Зарисовки из зала суда в США Политика, 12:10
Послеотпускная депрессия сотрудника: что с этим делать работодателю Образование, 12:06