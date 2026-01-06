Демидов и Аскаров вошли в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии НХЛ

Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов и вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров включены в число топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

Иван Демидов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Два российских хоккеиста, нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров, вошли в число главных претендентов на приз лучшему новичку НХЛ «Колдер Трофи» по итогам опроса, опубликованного на сайте лиги.

Согласно голосованию, проведенному среди 16 экспертов, 20-летний Демидов занимает четвертую строчку рейтинга, набрав 41 балл и получив один голос за первое место. 23-летний Аскаров расположился на пятой позиции с шестью баллами.

Лидером рейтинга с большим отрывом стал 18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» и первый номер драфта 2025 года Мэттью Шефер (78 баллов).

Демидов, выбранный «Монреалем» под общим пятым номером на драфте 2024 года, в текущем сезоне набрал 36 очков (10 голов + 26 передач) в 42 матчах.

Аскаров, перешедший в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла» в августе 2024 года, провел 27 матчей (15 побед), отражая 89,5% бросков и пропуская в среднем 3,46 шайбы.

В расширенный список претендентов также вошел российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, набравший три балла.