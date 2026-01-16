 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

Александр Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет
В матче против «Сан-Хосе Шаркс» (2:3) Овечкин отметился результативной передачей и набрал свое 41-е очко в сезоне. Предыдущее достижение принадлежит россиянину Игорю Ларионову (40)
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд российских игроков по очкам в Национальной хоккейной лиге в возрасте 40 лет.

В домашнем матче «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:3. Овечкин отметился результативной передачей и набрал свое 41-е очко в сезоне по системе гол+пас (20+21) в 48 играх. Тем самым он установил новый рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет.

Предыдущее достижение принадлежит россиянину Игорю Ларионову, который в сезоне 2000/01 набрал 40 очков.

Абсолютный рекорд НХЛ по очкам, набранным в 40-летнем возрасте, принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах).

Всего на счету Овечкина 1664 очка (917+747) в 1539 играх. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Вашингтон» идет на десятом месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 48 игр на счету команды 54 очка. Следующий матч клуб проведет 18 января против «Флорида Пантерз».

Рената Утяева
НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
