Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд российских игроков по очкам в Национальной хоккейной лиге в возрасте 40 лет.
В домашнем матче «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:3. Овечкин отметился результативной передачей и набрал свое 41-е очко в сезоне по системе гол+пас (20+21) в 48 играх. Тем самым он установил новый рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет.
Предыдущее достижение принадлежит россиянину Игорю Ларионову, который в сезоне 2000/01 набрал 40 очков.
Абсолютный рекорд НХЛ по очкам, набранным в 40-летнем возрасте, принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах).
Всего на счету Овечкина 1664 очка (917+747) в 1539 играх. В апреле россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
«Вашингтон» идет на десятом месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 48 игр на счету команды 54 очка. Следующий матч клуб проведет 18 января против «Флорида Пантерз».
