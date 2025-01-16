Американец объяснил разгром в партии от Медведева желанием пойти в туалет
Американский теннисист Лернер Тьен, обыгравший Даниила Медведева во втором круге Australian Open, заявил после матча, что в четвертом сете перестал бороться из-за потребности пойти в туалет. Слова 19-летнего спортсмена приводит пресс-служба ATP.
Дебютант турнира Тьен победил пятую ракетку мира Медведева в пятичасовом матче за пять партий, три из которых закончились тай-брейком. В третьем сете Медведев победил, отыграв матчбол, а в четвертом вел 5:0 и выиграл 6:1.
Тьен сказал, что «пытался закончить сет довольно быстро», но при этом хотел начать пятую партию с подачи, поэтому бросил бороться при счете 0:5, и «это сработало».
Американец отметил, что его немного разочаровал проигрыш в третьем сете и он надеялся, что в решающей партии не дойдет до тай-брейка.
Тьен — финалист двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и молодежного итогового турнира ATP. Он занимает 121-е место в рейтинге.
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