Отбор фигуристов, бокс, гимнастика. За чем следить в спорте в 2025 году
Бой Махачева и Царукяна за титул UFC
В декабре 2024 года Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о втором поединке между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Сам поединок пройдет 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе.
Первый бой между соотечественниками состоялся на турнире UFC Fight NIght 20 апреля 2019 года, где единогласным решением победу одержал Махачев.
В 2024 году Махачев провел единственный бой против американца Дастина Порье, в котором досрочно одолел соперника удушающим приемом и в третий раз защитил чемпионский пояс. Стоит отметить: после боя россиянин заявил, что ему больше неинтересно защищать титул, и выразил желание побороться за пояс в полусреднем весе. На счету 33-летнего Махачева 26 побед и одно поражение в MMA.
Царукян в 2024 году провел бой против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, в котором одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). В активе 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения.
Бой Шары Буллета в UFC
Поединок между непобежденным россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем состоится 1 февраля 2025 года. Боксеры подерутся в соглавном поединке на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Изначально Буллет выразил желание сразиться с экс-чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей, но руководство решило организовать бой россиянина с Майклом Пейджем.
В 2024 году россиянин провел три поединка, в которых одержал победу нокаутом над бразильцем Антонио Троколли в третьем раунде и соотечественником Арменом Петросяном во втором раунде, а также победил единогласным решением судей поляка Михала Олексейчука. После удачных выступлений Буллет вошел в топ-15 среднего веса UFC.
За прошлый год Пейдж провел два боя в полусреднем весе. Британец единогласным решением победил Кевина Холланда на турнире UFC 299, но проиграл единогласным решением судей Иэну Мачадо Гэрри на UFC 303.
На счету 30-летнего Шарабутдина Магомедова 15 побед в 15 профессиональных боях в MMA. В UFC он выиграл все четыре поединка. У 37-летнего Майкла Пейджа после 25 поединков 22 победы.
Отбор на Олимпиаду в фигурном катании
В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев ISU допустил российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе. Отборы на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Федерация фигурного катания России (ФФККР) может представить по одному спортсмену в каждом виде программы до 28 декабря 2025 года.
Главные претенденты на Олимпиаду-2026 — победители чемпионата России 2024/25: Аделия Петросян (женское одиночное), Владислав Дикиджи (мужское одиночное), пара Степанова/Букин (танцы на льду) и Мишина/Галлямов (парное катание).
Чемпионат России по лыжным гонкам
Столица Республики Татарстан Казань в марте 2025 года примет чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный. Соревнования запланированы с 1 по 9 марта. В основной программе чемпионата не будет масс-стартов на 30 и 50 км. Их проведут отдельно в Сыктывкаре после этапа Кубка России.
Международные турниры с участием российских атлетов
Российские спортсмены планируют участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Напомним, что чемпионат мира 2024 года на короткой воде в Будапеште стал первым соревнованием с 2023 года, в котором российские спортсмены смогли выступать под нейтральным статусом. Россияне заняли второе место в неофициальном командном зачете, уступив американцам, и завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали.
Российские спортсмены, возможно, смогут принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который состоится в октябре в Индонезии. «Федерация гимнастики России в настоящее время работает над тем, чтобы спортсмены в скором времени начали подавать заявки на нейтральный статус и потом возвращались на международную арену», — заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.
Для участия в турнире в Индонезии выступление на чемпионате Европы не является обязательным, в отличие от чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 20 по 24 августа 2025 года в Рио-де-Жанейро. «К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе. Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации», — заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
В 2023 году Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам участвовать в своих турнирах с 1 января 2024 года при условии специальных допусков и без использования флага и гимна. Однако сборная России по спортивной гимнастике отказалась от предложения выступать в нейтральном статусе, что лишило ее шансов на участие в Олимпиаде в Париже.
Также россияне имеют возможность попасть на чемпионат Европы и первенство мира по тяжелой атлетике. В декабре 2024 года глава Всемирной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд объявил о скором возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Он сообщил, что будет разработана «дорожная карта» для их допуска на чемпионат Европы и первенство мира в 2025 году. Стоит отметить, что с марта 2022 года российские тяжелоатлеты не имели возможности участвовать в международных соревнованиях.
Игры будущего в ОАЭ
Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах 21 ноября 2025 года. В марте прошлого года Олег Матыцин, на тот момент министр спорта, объявил о желании сделать Игры будущего ежегодными и анонсировал предстоящий старт заявочной кампании. Вскоре руководитель проекта Игорь Столяров подтвердил, что мероприятие пройдет в 2025 году в ОАЭ.
Известно, что на вторых Играх будущего состоятся соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-шутеру и фиджитал-танцам. Ожидается анонс дополнительных дисциплин, которые будут представлены на соревнованиях.
Первые Игры будущего проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта и собрали более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд составил $10 млн. Победителями и призерами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.
Всемирные игры в Чэнду
Всемирные игры пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа 2025 года. Российских спортсменов могут допустить к участию в отборочных соревнованиях в нейтральном статусе в некомандных видах спорта, но при условии получения положительного решения от международной федерации.
Всемирные игры включают в себя виды спорта и дисциплины, не входящие в Олимпийские игры. Второй раз в истории соревнования пройдут в Азии и впервые — в Китае. В программе на 2025 год будет представлено 35 видов спорта.
Последние Всемирные игры, в которых участвовали российские спортсмены, прошли в 2017 году. Тогда сборная России одержала победу, завоевав 28 золотых медалей, 21 серебряную и 14 бронзовых.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов