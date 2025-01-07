Отбор фигуристов, бокс, гимнастика. За чем следить в спорте в 2025 году

В новом году у фигуристов будет шанс пробиться на Олимпиаду, а у гимнастов — принять участие в чемпионате мира в Индонезии. О перспективах российского спорта в 2025 году — в подборке «РБК Спорт».

Бой Махачева и Царукяна за титул UFC

В декабре 2024 года Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о втором поединке между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Сам поединок пройдет 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

Первый бой между соотечественниками состоялся на турнире UFC Fight NIght 20 апреля 2019 года, где единогласным решением победу одержал Махачев.

В 2024 году Махачев провел единственный бой против американца Дастина Порье, в котором досрочно одолел соперника удушающим приемом и в третий раз защитил чемпионский пояс. Стоит отметить: после боя россиянин заявил, что ему больше неинтересно защищать титул, и выразил желание побороться за пояс в полусреднем весе. На счету 33-летнего Махачева 26 побед и одно поражение в MMA.

Царукян в 2024 году провел бой против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, в котором одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). В активе 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения.

Бой Шары Буллета в UFC

Поединок между непобежденным россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем состоится 1 февраля 2025 года. Боксеры подерутся в соглавном поединке на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Изначально Буллет выразил желание сразиться с экс-чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей, но руководство решило организовать бой россиянина с Майклом Пейджем.

В 2024 году россиянин провел три поединка, в которых одержал победу нокаутом над бразильцем Антонио Троколли в третьем раунде и соотечественником Арменом Петросяном во втором раунде, а также победил единогласным решением судей поляка Михала Олексейчука. После удачных выступлений Буллет вошел в топ-15 среднего веса UFC.

За прошлый год Пейдж провел два боя в полусреднем весе. Британец единогласным решением победил Кевина Холланда на турнире UFC 299, но проиграл единогласным решением судей Иэну Мачадо Гэрри на UFC 303.

На счету 30-летнего Шарабутдина Магомедова 15 побед в 15 профессиональных боях в MMA. В UFC он выиграл все четыре поединка. У 37-летнего Майкла Пейджа после 25 поединков 22 победы.

Отбор на Олимпиаду в фигурном катании

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев ISU допустил российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе. Отборы на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Федерация фигурного катания России (ФФККР) может представить по одному спортсмену в каждом виде программы до 28 декабря 2025 года.

Главные претенденты на Олимпиаду-2026 — победители чемпионата России 2024/25: Аделия Петросян (женское одиночное), Владислав Дикиджи (мужское одиночное), пара Степанова/Букин (танцы на льду) и Мишина/Галлямов (парное катание).

Чемпионат России по лыжным гонкам

Столица Республики Татарстан Казань в марте 2025 года примет чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный. Соревнования запланированы с 1 по 9 марта. В основной программе чемпионата не будет масс-стартов на 30 и 50 км. Их проведут отдельно в Сыктывкаре после этапа Кубка России.

Международные турниры с участием российских атлетов

Российские спортсмены планируют участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Напомним, что чемпионат мира 2024 года на короткой воде в Будапеште стал первым соревнованием с 2023 года, в котором российские спортсмены смогли выступать под нейтральным статусом. Россияне заняли второе место в неофициальном командном зачете, уступив американцам, и завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали.

Российские спортсмены, возможно, смогут принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который состоится в октябре в Индонезии. «Федерация гимнастики России в настоящее время работает над тем, чтобы спортсмены в скором времени начали подавать заявки на нейтральный статус и потом возвращались на международную арену», — заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

Для участия в турнире в Индонезии выступление на чемпионате Европы не является обязательным, в отличие от чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 20 по 24 августа 2025 года в Рио-де-Жанейро. «К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе. Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации», — заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

В 2023 году Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам участвовать в своих турнирах с 1 января 2024 года при условии специальных допусков и без использования флага и гимна. Однако сборная России по спортивной гимнастике отказалась от предложения выступать в нейтральном статусе, что лишило ее шансов на участие в Олимпиаде в Париже.

Также россияне имеют возможность попасть на чемпионат Европы и первенство мира по тяжелой атлетике. В декабре 2024 года глава Всемирной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд объявил о скором возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Он сообщил, что будет разработана «дорожная карта» для их допуска на чемпионат Европы и первенство мира в 2025 году. Стоит отметить, что с марта 2022 года российские тяжелоатлеты не имели возможности участвовать в международных соревнованиях.

Игры будущего в ОАЭ

Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах 21 ноября 2025 года. В марте прошлого года Олег Матыцин, на тот момент министр спорта, объявил о желании сделать Игры будущего ежегодными и анонсировал предстоящий старт заявочной кампании. Вскоре руководитель проекта Игорь Столяров подтвердил, что мероприятие пройдет в 2025 году в ОАЭ.

Известно, что на вторых Играх будущего состоятся соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-шутеру и фиджитал-танцам. Ожидается анонс дополнительных дисциплин, которые будут представлены на соревнованиях.

Первые Игры будущего проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта и собрали более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд составил $10 млн. Победителями и призерами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

Всемирные игры в Чэнду

Всемирные игры пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа 2025 года. Российских спортсменов могут допустить к участию в отборочных соревнованиях в нейтральном статусе в некомандных видах спорта, но при условии получения положительного решения от международной федерации.

Всемирные игры включают в себя виды спорта и дисциплины, не входящие в Олимпийские игры. Второй раз в истории соревнования пройдут в Азии и впервые — в Китае. В программе на 2025 год будет представлено 35 видов спорта.

Последние Всемирные игры, в которых участвовали российские спортсмены, прошли в 2017 году. Тогда сборная России одержала победу, завоевав 28 золотых медалей, 21 серебряную и 14 бронзовых.