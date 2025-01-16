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Вице-губернатор возглавил совет директоров самарских «Крыльев Советов»

Вице-губернатор Самарской области возглавил совет директоров «Крыльев Советов»
Дмитрий Яковлев сменил на посту Габибуллу Хасаева. «Крылья Советов» оказались в центре скандала в ноябре после слов губернатора Федорищева о задолженности клуба перед преступниками, подкупающими судей
Дмитрий Яковлев
Дмитрий Яковлев (Фото: samregion.ru)

Новым председателем совета директоров самарских «Крыльев Советов» 16 января был избран вице-губернатор Дмитрий Яковлев, который в 2021–2024 годах был министром спорта Тульской области, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

О том, что Яковлев возглавит клуб, 9 января «РБК Спорт» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Яковлев сменил на посту Габибуллу Хасаева, вместе с которым клуб покинули Максим Сойфер и Лидия Рогожинская.

Яковлев является руководителем администрации губернатора Вячеслава Федорищева. До назначения в Самаре он, как и Федорищев, работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина.

«Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Дочка «Ростеха» через суд решила взыскать с «Крыльев Советов» ₽897 млн
Спорт
Фото:Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

В декабре Федорищев также рассказал, что у клуба есть крупный долг перед дочерней структурой «Ростеха» — компанией «РТ-Капитал», который «искусственно поддерживался в течение десяти лет». «РТ-Капитал» 13 января сообщила, что решила взыскать с клуба 897 млн руб. в судебном порядке.

После 18 туров самарская команда занимает десятое место в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» 21 очко.

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Футбол ФК Крылья Советов
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