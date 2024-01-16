«Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (25-я минута) и Александр Пашин (49). У проигравших отличился Александр Яремчук (22).
Серия поражений «Спартака» остановилась на шести матчах.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 53 матчах. «Витязь» расположился на девятой строчке с 38 очками в 51 игре.
В следующем матче «Спартак» 19 января примет омский «Авангард», «Витязь» днем ранее в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
Другие результаты дня:
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б;
«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 7:4;
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1;
«Сочи» — «Ак Барс» (Казань) — 3:1. Сочинский клуб прервал серию из 15 поражений.
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