«Торпедо» и «Металлург» впервые в истории КХЛ забросили девять шайб за период

«Торпедо» и «Металлург» установили два рекорда результативности в КХЛ

Впервые в истории КХЛ команды забросили девять шайб за один период. Кроме того, суммарно команды забили девять голов за 12 минут и 46 секунд, побив рекорд 2017 года

Игроки «Торпедо» (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» забросили друг другу девять шайб за период в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первая 20-минутка была без голов, но во втором периоде счет стал 6:3 в пользу нижегородцев. У «Торпедо» отличились Максим Летунов (25-я минута), Богдан Конюшков (28), Игорь Ларионов-младший (29), Бобби Линч (31) и Андрей Белевич (32, 33), у «Металлурга» — Денис Зернов (24), Максим Карпов (24) и Владислав Еременко (36).

Примечательно, что голкипер «Металлурга» Никита Подскребалин сменил Илью Набокова после третьей пропущенной шайбы, но сам пропустил трижды за четыре минуты, и тренерский штаб сделал обратную замену.

Команды установили несколько рекордов: