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«Торпедо» и «Металлург» установили два рекорда результативности в КХЛ

«Торпедо» и «Металлург» впервые в истории КХЛ забросили девять шайб за период
Впервые в истории КХЛ команды забросили девять шайб за один период. Кроме того, суммарно команды забили девять голов за 12 минут и 46 секунд, побив рекорд 2017 года
Игроки &laquo;Торпедо&raquo;
Игроки «Торпедо» (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» забросили друг другу девять шайб за период в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первая 20-минутка была без голов, но во втором периоде счет стал 6:3 в пользу нижегородцев. У «Торпедо» отличились Максим Летунов (25-я минута), Богдан Конюшков (28), Игорь Ларионов-младший (29), Бобби Линч (31) и Андрей Белевич (32, 33), у «Металлурга» — Денис Зернов (24), Максим Карпов (24) и Владислав Еременко (36).

Примечательно, что голкипер «Металлурга» Никита Подскребалин сменил Илью Набокова после третьей пропущенной шайбы, но сам пропустил трижды за четыре минуты, и тренерский штаб сделал обратную замену.

Команды установили несколько рекордов:

  • «Торпедо» забросило шесть шайб за 8 минут и 37 секунд и установило новый клубный рекорд. В рамках всей лиги это второй результат в истории, рекорд был установлен «Салаватом Юлаевым» в матче с «Сочи», который состоялся 31 августа 2017 года, — 7 минут и 49 секунд.
  • Суммарно команды забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом КХЛ. Предыдущее достижение, 15 минут и 41 секунда, принадлежало тому же матчу «Салават Юлаев» — «Сочи».
  • Впервые в истории КХЛ команды забросили девять шайб за один период.

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