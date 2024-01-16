Фанаты «Спартака» не увидели пользы в подписании Ковальчука

Активные болельщики «красно-белых» отметили, что вместо игры за родной клуб хоккеист раньше выбирал крупные контракты, что «не делает его человеком чести и достоинства, которого можно ассоциировать с настоящим спартаковцем»

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Активные болельщики московского клуба КХЛ «Спартак» не видят пользы в выступлении в команде олимпийского чемпиона Пхёнчхана Ильи Ковальчука. Об этом говорится в заявлении фанатского объединения «красно-белых» «Ультра».

В нем отмечается, что Ковальчук, который является воспитанником «Спартака», вернулся в родной клуб только сейчас, а до этого всегда выбирал более выгодные контракты. «Он играл везде, где только можно, но не в «Спартаке». А в 40 лет, оказавшись никому не нужным ни в новой, ни в прежней роли, блудный сын решил вернуться в клуб, предоставивший дорогу в большой спорт», — сказано в заявлении.

Ковальчук вернулся в КХЛ в декабре, до этого он не играл с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». «Может ли такой хоккеист, хоть и признанный, приносить пользу одному из лидеров чемпионата? Сомневаемся. Тем более тогда, когда оборона требует укрепления с первых встреч этого сезона, а крайних нападающих у нас достаточно. <...> По итогу можем сказать, что мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее, наоборот», — говорится в заявлении.

Фанаты считают, что поступки Ковальчука «сказали за него все». «Когда вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты — это не делает тебя человеком чести и достоинства, с которыми ассоциируется истинный спартаковец!» — сказано в заявлении.

Тем не менее фанаты не будут призывать к каким-либо акциям против него. «Сейчас это попросту неуместно», — говорится в заявлении.

Всего на счету Ковальчука три гола и передача в семи играх за «Спартак» после возвращения. «Красно-белые» проиграли уже шесть матчей подряд и опустились на четвертое место в Западной конференции.