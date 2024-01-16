Четыре сеяные российские теннисистки проиграли на старте Australian Open

Четыре сеяные российские теннисистки проиграли на старте Australian Open

По итогам первого круга турнир покинули Людмила Самсонова (вторая ракетка России), Вероника Кудерметова (третья), Екатерина Александрова (четвертая) и Анастасия Потапова (пятая)

Людмила Самсонова (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Сразу 14 сеянных игроков в мужском и женском одиночном разрядах завершили борьбу по итогам первого круга Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Среди них россиянки Людмила Самсонова (13-я сеяная), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23).

Также в первом круге проиграли Маркета Вондроушова (Чехия, 7), Магда Линетт (Польша, 20), Донна Векич (Хорватия, 21), Сорана Кырстя (Румыния, 22), Ангелина Калинина (Украина, 24), Чжу Линь (Китай, 29), Ван Синьюй (Китай, 30), Мария Боузкова (Чехия, 31), Николас Харри (Чили, 18) и Александр Бублик (Казахстан, 31).

Из россиян борьбу продолжают Даниил Медведев (3), Андрей Рублев (5), Карен Хачанов (15), Павел Котов, Дарья Касаткина (14), Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Мирра Андреева, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.