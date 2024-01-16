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Болельщики спели «Калинку» во время игры Калинской на Australian Open

Болельщики спели «Калинку» в поддержку Калинской на Australian Open
В перерыве третьего сета матча первого круга Australian Open зрители на трибунах спели «Калинку» в поддержку Анны Калинской, которая смогла пройти во второй круг
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Калинская 15 января одержала победу над представительницей США Кэти Волынец (103-я в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

В третьем сете при счете 4:1 в пользу россиянки болельщики начали петь «Калинку». Соперница Калинской, которая знает русский язык, отреагировала на это улыбкой.

В следующем раунде, 18 января, Калинская сыграет с 45-й ракеткой мира нидерландской теннисисткой Аранчей Рус.

Калинская сейчас занимает 75-е место в рейтинге WTA. Лучший результат россиянки на турнирах «Большого шлема» - выход во второй круг US Open в 2019, 2020 и 2022 годах.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.

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