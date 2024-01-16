Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о возобновлении карьеры

Экс-звезда UFC Чейл Соннен ранее сообщил, что россиянин может провести чемпионский поединок на турнире в апреле. «UFC 300 будет без меня, как и UFC 400», — заявил Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), что не собирается возобновлять карьеру.

«UFC 300 будет без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов в сторис.

Ранее экс-звезда UFC Чейл Соннен предположил в своем YouTube-канале, что Нурмагомедов может возобновить карьеру и провести поединок на 300-м номерном турнире промоушена в Лас-Вегасе против чемпиона в полусреднем весе британца Леона Эдвардса. Кроме того, шведский футболист Златан Ибрагимович опубликовал совместное фото с россиянином, подписав его: «UFC 300, Хабиб Нурмагомедов».

В карде UFC 300, который пройдет 13 апреля, сейчас среди прочих заявлен бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры — его победитель проведет титульный поединок с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

В активе Хабиба Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

После этого Нурмагомедов много раз говорил, что не собирается возобновлять карьеру. В прошлом октябре 35-летний экс-чемпион UFC рассказывал, что в случае возвращения в октагон мог бы заработать от $20 млн до $40 млн. Но он отметил, что никогда не жалел о своем решении.