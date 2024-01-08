Воспитанник клуба КХЛ проведет претендентский бой с экс-чемпионом UFC

Победитель боя между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой летом получит возможность провести титульный поединок с Исламом Махачевым. Оба уже проигрывали Махачеву

Арман Царукян (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал в соцсети X поединок между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, победитель проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Бой Оливейра — Царукян пройдет на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Уайт сообщил, что Махачев все еще восстанавливается после травмы, поэтому вернется в UFC и проведет защиту титула летом.

У Махачева в октябре сорвался реванш с Оливейрой, который получил рассечение за 11 дней до боя. Бразильца на турнире в Абу-Даби 21 октября заменил австралиец Александр Волкановски, которого Махачев нокаутировал в первом раунде.

Среди других возможных соперников Махачева в 2024 году называли Джастина Гэтжи, а сам россиянин говорил о желании встретиться с чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом.

Царукян, в 2019 году проигравший Махачеву единогласным решением судей, неоднократно обещал победить его в повторном поединке. Махачев в июне говорил, что Царукян пытается сделать себе имя за его счет.

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У Царукяна 21 победа при трех поражениях в ММА. Боец до 18 лет играл в хоккей в юниорской команде хабаровского «Амура» и параллельно занимался борьбой, но не смог пробиться в основу хоккейного клуба и сосредоточился на единоборствах. В 2019 году Царукян был тренером по спецподготовке в череповецкой «Северстали».

В декабре Царукян заявил, что любит Россию, но флаг Армении для выступлений в UFC ему подходит больше.

У Оливейры 34 победы, девять поражений и еще один бой был признан несостоявшимся. Он встречался с Махачевым в октябре 2022 года в поединке за вакантный титул и проиграл удушающим приемом.