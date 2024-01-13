Экс-звезда UFC предположил, что Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру

Чейл Соннен отметил, что Нурмагомедов возобновил тренировки с Хавьером Мендесом, а это происходит только тогда, когда он готовится к бою. Американец допустил, что Хабиб сразится с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру и провести поединок на 300-м номерном турнире промоушена в Лас-Вегасе. Такое предположение сделал экс-звезда UFC Чейл Соннен в своем YouTube-канале (более 1,2 млн подписчиков).

«Хавьер Мендес в недавнем интервью рассказал, что Хабиб снова тренируется с ним. Он сказал: «Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою». Это все, что я знаю», — заявил Соннен.

По словам Соннена, его удивляет, что бой чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса и Белала Мухаммада до сих пор официально не анонсировали. «Это ожидаемый бой и он был запланирован. Но что-то освободилось. Дэйна Уайт (глава UFC) не оставит турнир UFC 300 без титульного боя», — добавил Соннен.

В карде UFC 300, который пройдет 13 апреля, сейчас среди прочих заявлен бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры — его победитель проведет титульный поединок с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

В активе Хабиба Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой он провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

После этого Нурмагомедов много раз говорил, что не собирается возобновлять карьеру. В прошлом октябре 35-летний экс-чемпион UFC рассказывал, что в случае возвращения в октагон мог бы заработать от $20 млн до $40 млн. Но он отметил, что никогда не жалел о своем решении.