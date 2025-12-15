 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS

Российская сноубордистка Травиничева получила нейтральный статус от FIS
Мария Травиничева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS. Теперь она сможет принимать участие в международных турнирах
Мария Травиничева
Мария Травиничева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в начале декабря удовлетворил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до турниров под эгидой организации, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Таким образом, это решение CAS открывает для российских спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Ардашев назвал причины отказа FIS в нейтральном статусе
Спорт
Сергей Ардашев

Ранее среди россиян нейтральный статус от FIS получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин. 

19-летняя Травиничева является чемпионкой России в параллельном слаломе.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
сноуборд Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)

