Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS

Мария Травиничева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS. Теперь она сможет принимать участие в международных турнирах

Мария Травиничева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в начале декабря удовлетворил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до турниров под эгидой организации, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Таким образом, это решение CAS открывает для российских спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Ранее среди россиян нейтральный статус от FIS получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин.

19-летняя Травиничева является чемпионкой России в параллельном слаломе.