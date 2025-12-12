 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,77 x 3,8 2 4,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,7 x 4,15 2 4,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,5 x 22 2 1,23
Олимпиада-2026⁠,
0

Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду

Российский двоеборец Галунин получил нейтральный статус от FIS
Сюжет
Олимпиада-2026
Артем Галунин первым из российских двоеборцов получил нейтральный статус FIS
Артем Галунин
Артем Галунин (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус россиянину Артему Галунину, который выступает в двоеборье. Об этом сообщается на сайте FIS.

26-летний спортсмен теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

Ближайший этап Кубка мира в лыжном двоеборье стартует 19 декабря в австрийском Рамзау.

Галунин в личных турнирах на Кубке мира ранее не поднимался выше 41-го места. На Олимпиаде в Пекине он был 39-м и 42-м.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжное двоеборье Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус
Материалы по теме
Ардашев назвал причины отказа FIS в нейтральном статусе
Спорт
Лыжник Коростелев сам заплатил ₽200 тыс. за заявку на нейтральный статус
Спорт
Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:11 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:11
Медведев спрогнозировал «Единой России» более сложные времена Политика, 19:19
Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду Спорт, 19:18
АвтоВАЗ отзовет для проверки 33,4 тыс. LADA Granta Бизнес, 19:12
The Telegraph узнал об отстранении Дрисколла от переговоров по Украине Политика, 19:08
ПСБ выделил более ₽50 млрд на реализацию проектов горнодобывающей отрасли Пресс-релиз, 19:05
WP рассказала о секретных и «тревожных» встречах делегации Украины с ФБР Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC Спорт, 18:51
Власти Кузбасса попросили сохранить обязательный вывоз угля из региона Бизнес, 18:50
Минспорта Украины отреагировал на решение МОК вернуть российских юниоров Спорт, 18:46
Минкультуры сделало доступнее программу кредитования инвесторов ОКН Отрасли, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Песков назвал «запудриванием мозгов» перемирие вместо мира на Украине Политика, 18:39
Новые ограничения ЦБ и «уголовка» за серый майнинг. События крипторынка Крипто, 18:26