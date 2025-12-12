Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус россиянину Артему Галунину, который выступает в двоеборье. Об этом сообщается на сайте FIS.
26-летний спортсмен теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.
Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.
Ближайший этап Кубка мира в лыжном двоеборье стартует 19 декабря в австрийском Рамзау.
Галунин в личных турнирах на Кубке мира ранее не поднимался выше 41-го места. На Олимпиаде в Пекине он был 39-м и 42-м.
Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру