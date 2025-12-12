Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду

Артем Галунин первым из российских двоеборцов получил нейтральный статус FIS

Артем Галунин (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус россиянину Артему Галунину, который выступает в двоеборье. Об этом сообщается на сайте FIS.

26-летний спортсмен теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

Ближайший этап Кубка мира в лыжном двоеборье стартует 19 декабря в австрийском Рамзау.

Галунин в личных турнирах на Кубке мира ранее не поднимался выше 41-го места. На Олимпиаде в Пекине он был 39-м и 42-м.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.