Спорт⁠,
0

Сигал в раздевалке. Чем запомнился первый Кубок «Первого канала» в Сибири

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала», единожды пропустив в ворота
Кубок «Первого канала» по хоккею проходил с 11 по 14 декабря, победу одержала «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Что интересного произошло на турнире в 2025 году — в материале «РБК Спорт»
сборная &laquo;Россия 25&raquo;
сборная «Россия 25» (Фото: пресс-служба ФХР)

Кубок «Первого канала» по хоккею проходил с 11 по 14 декабря в Новосибирске. Участниками турнира стали три сборные — России, Белоруссии и Казахстана.

Сборная России во главе с Романом Ротенбергом в третий раз подряд стала победителем турнира, набрав наибольшее количество очков.

Первый день соревнований завершился победой сборной «Россия 25» в формате 3х3: команда уверенно выиграла у Белоруссии со счетом 6:1. Открытие официальной программы на второй день ознаменовалось матчем между Белоруссией и Казахстаном, где белорусы уверенно одержали победу (4:1).

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею
Спорт
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

На третий день команда России обыграла Белоруссию со счетом 3:1 благодаря акценту Романа Ротенберга на сыгранности игроков и уже сложившихся связках в их командах КХЛ. Голкиперу Максиму Моторыгину не хватило 33 секунд до финальной сирены, чтобы оформить «сухарь».

Наиболее результативным и разгромным стал последний матч турнира между сборными России и Казахстана, завершившийся со счетом 9:0. Форвард «Локомотива» Егор Сурин и нападающий ЦСКА Прохор Полтапов оформили по дублю.

Необычное празднование в раздевалке

Роман Ротенберг

После победы Роман Ротенберг, признанный лучшим, отпраздновал триумф в раздевалке необычным образом: он девять раз ударил кувалдой по шине. Количество ударов символизировало количество шайб, заброшенных российской сборной в последнем матче турнира.

Фото: телеграм-канал ФХР
Видео: телеграм-канал ФХР
Video

Также после победы он заявил, что критика закаляет и мотивирует игроков. Он отметил высокую конкуренцию на турнире, сравнив значимость матчей с играми на Олимпиаде, и подчеркнул сложность завоевания кубка трижды подряд.

«Здесь нет права на ошибку. Один раз проиграл — и упустил титул. Ну, а хейтеры и провокаторы, критикуя нас, делают нас сильнее и только этим помогают», — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Отсутствие легионеров и планы по расширению турнира

Глава КХЛ Алексей Морозов

В этом году не участвовала сборная легионеров КХЛ, что было объяснено главой лиги Алексеем Морозовым усталостью игроков под конец года. Также прошлогоднее место проведения соревнований — на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге — было более комфортным и менее утомительным для хоккеистов, чем в 2025-м в Новосибирске.

«Новосибирск далековат. Хоккей там обожают, город отличный. Но, пообщавшись с игроками и с организаторами, мы пришли к выводу, что ребята очень устают, а на легионеров ложится большая нагрузка в клубах. Им нужен отдых. А длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на их дальнейшие результаты», — сказал Морозов «Матч ТВ».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

Несмотря на то что весной Федерация хоккея России (ФХР) сообщала о переговорах с потенциальным четвертым участником турнира, в итоге на соревнованиях выступили те же команды, что и в 2024 году.

При этом президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что в будущем не исключает приглашения на турниры других сборных, в частности команд США, Канады, Финляндии и Швеции.

«Этого нельзя исключать. Надо отталкиваться от политической ситуации в мире. <...> Получится или нет, сказать сейчас не могу. Мечты такие есть. Будем работать. Посмотрим, какая ситуация сложится в международном хоккее», — сказал Третьяк RT.

Также он добавил, что переговоры все же ведутся: «Не хочу раньше времени раскрывать все карты. Хотелось бы порадовать вас конкретными новостями», — сказал он.

Звезды Голливуда с джерси сборной России

Стивен Сигал и Роман Ротенберг
Стивен Сигал и Роман Ротенберг
(Фото: пресс-служба ФХР)

На третий день турнира стало известно, что актер, кинорежиссер и продюсер Стивен Сигал вместе с продюсером и актером Стивеном Мао посетят матч сборных «Россия 25» и Белоруссии. Об этом Федерация хоккея России (ФХР) объявила в своем телеграм-канале, выложив фотографии гостей с главным тренером российской команды Романом Ротенбергом.

После матча Сигал и Мао посетили раздевалку российской команды и сфотографировались с Ротенбергом, Владиславом Третьяком и другими сотрудниками команды. В качестве подарка Сигалу вручили свитер сборной России с номером 9 и его фамилией, а Мао — с 8 номером.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей сборная России по хоккею ФХР Роман Ротенберг Владислав Третьяк Стивен Сигал

