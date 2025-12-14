Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею
Хоккеисты сборной «Россия 25» стали победителями проходившего в Новосибирске Кубка «Первого канала».
В воскресенье команда под руководством Романа Ротенберга разгромила сборную Казахстана со счетом 9:0.
По дублю сделали Егор Сурин (13-я и 14-я минуты) и Прохор Полтапов (17, 29), по шайбе на счету Руслана Абросимова (13), Данила Аймурзина (36), Дмитрия Силантьева (37), Никиты Лямкина (43) и Артема Ильенко (60).
Накануне команда Ротенберга также обыграла белорусов со счетом 3:1.
Казахстанская сборная в первой игре турнира 12 декабря проиграла белорусам со счетом 1:4.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований международной федерации (IIHF) с 2022 года. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.
Вместо основной сборной в товарищеских матчах с белорусами и казахстанцами играет команда «Россия 25» (средний возраст игроков — 25 лет).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру