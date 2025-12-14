Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею

«Россия 25» разгромила Казахстан и выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею

Россияне забили девять безответных голов казахстанцам и заняли первое место на турнире, который в этом году принимал Новосибирск

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Хоккеисты сборной «Россия 25» стали победителями проходившего в Новосибирске Кубка «Первого канала».

В воскресенье команда под руководством Романа Ротенберга разгромила сборную Казахстана со счетом 9:0.

По дублю сделали Егор Сурин (13-я и 14-я минуты) и Прохор Полтапов (17, 29), по шайбе на счету Руслана Абросимова (13), Данила Аймурзина (36), Дмитрия Силантьева (37), Никиты Лямкина (43) и Артема Ильенко (60).

Накануне команда Ротенберга также обыграла белорусов со счетом 3:1.

Казахстанская сборная в первой игре турнира 12 декабря проиграла белорусам со счетом 1:4.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований международной федерации (IIHF) с 2022 года. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.

Вместо основной сборной в товарищеских матчах с белорусами и казахстанцами играет команда «Россия 25» (средний возраст игроков — 25 лет).