Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею

«Россия 25» разгромила Казахстан и выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею
Россияне забили девять безответных голов казахстанцам и заняли первое место на турнире, который в этом году принимал Новосибирск
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Хоккеисты сборной «Россия 25» стали победителями проходившего в Новосибирске Кубка «Первого канала».

В воскресенье команда под руководством Романа Ротенберга разгромила сборную Казахстана со счетом 9:0.

По дублю сделали Егор Сурин (13-я и 14-я минуты) и Прохор Полтапов (17, 29), по шайбе на счету Руслана Абросимова (13), Данила Аймурзина (36), Дмитрия Силантьева (37), Никиты Лямкина (43) и Артема Ильенко (60).

Накануне команда Ротенберга также обыграла белорусов со счетом 3:1.

Казахстанская сборная в первой игре турнира 12 декабря проиграла белорусам со счетом 1:4.

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею 3х3
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФХР

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований международной федерации (IIHF) с 2022 года. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.

Вместо основной сборной в товарищеских матчах с белорусами и казахстанцами играет команда «Россия 25» (средний возраст игроков — 25 лет).

