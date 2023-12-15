Овечкин установил личный антирекорд по матчам подряд без шайб в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Филадельфия Флайерз». Встреча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась победой «Филадельфии» со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.
В составе победителей результативные броски на свой счет записали Бобби Бринк, Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. За «Вашингтон» шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум. Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.
Таким образом, 38-летний хоккеист продлил свою серию без шайб до 11 матчей, что является его антирекордом в карьере. До этого худшим достижением Овечкина был период в десять игр в феврале—марте 2017 года.
В нынешнем сезоне форвард в 26 матчах набрал 16 очков — пять шайб и 11 результативных передач.
Овечкин является самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ. На прошлой неделе он достиг отметки в 1500 набранных очков в НХЛ. 1500-очковый рубеж в истории Лиги покорили всего 16 игроков. Среди них только два европейца — он и чех Яромир Ягр.
Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории игры. В активе российского форварда — девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).
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