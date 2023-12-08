Овечкин назвал свое достижение в НХЛ «довольно крутым»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после достижения отметки в 1500 очков за карьеру в НХЛ отметил важный вклад своих партнеров по команде. Форварда цитирует пресс-служба НХЛ.
«Это довольно крутая цифра, — отреагировал Овечкин. — Я всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда этого не достиг. Это довольно круто».
В свою очередь, тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал достижение Овечкина «еще одним примером его величия». «Это грандиозно», — добавил он.
Овечкин первым среди россиян и хоккеистов «Вашингтона» достиг отметки в 1500 набранных очков в НХЛ. 1500-очковый рубеж в истории Лиги покорили всего 16 игроков. Среди них два европейца — Овечкин и чех Яромир Ягр.
Также Овечкин является вторым среди действующих игроков c 1500 очками на счету. Первым отметку преодолел Сидни Косби («Питтсбург Пингвинз»), сейчас этот показатель у него составляет 1529. Третий по результативности сейчас — Евгений Малкин. Он последним из действующих игроков покорил отметку в 1200 очков. На данный момент на его счету 1250 очков.