 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Торпедо Велес 1 1,55 x 4,2 2 6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Факел Урал 1 2,7 x 3,05 2 2,85 Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,28 x 5,9 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,45 x 3,5 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,95 x 3,8 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,57 x 4,2 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 5 x 3,5 2 1,77 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 4,9 2 7,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут

СКА проиграл «Нефтехимику» после отмены двух голов в третьем периоде
«Нефтехимик» победил по буллитам (3:2), прервав пятиматчевую серию поражений. В третьем периоде СКА после видеопросмотров не засчитали две шайбы, но он смог перевести игру в овертайм
Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)
Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Петербургский СКА проиграл на своем льду нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:3.

У СКА Джозеф Бландизи открыл счет на 19-й минуте, в третьем периоде у хозяев дважды за семь минут отменили гол после видеопросмотра, но Матвей Короткий все же перевел игру в овертайм за 33 секунды до сирены.

У «Нефтехимика» в основное время забили Данил Юртайкин (37) и Никита Хоружев (55).

В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости.

Нижнекамский клуб не побеждал в КХЛ с 29 сентября (пять поражений подряд).

В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА
Спорт
Алексей Анисимов

У СКА также с конца сентября тянулась пятиматчевая серия поражений, которая прервалась в предыдущей игре с «Автомобилистом» 13 октября (2:1) благодаря ошибочно засчитанному голу.

СКА впервые за шесть домашних матчей уступил «Нефтехимику».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Нефтехимик
Материалы по теме
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ
Спорт
Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали из-за победного гола СКА
Спорт
«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ с 13 шайбами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле Политика, 22:28
Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве Политика, 22:27
СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут Спорт, 22:22
Буданов связал территориальные потери Украины с действиями КНДР Политика, 22:01
Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью Общество, 21:59
В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина Экономика, 21:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Британии Политика, 21:45
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Таиланде утонула россиянка Общество, 21:36
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ Спорт, 21:30
Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов Политика, 21:17
Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров Спорт, 21:14
Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке Политика, 21:09