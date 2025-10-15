СКА проиграл «Нефтехимику» после отмены двух голов в третьем периоде

СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут

«Нефтехимик» победил по буллитам (3:2), прервав пятиматчевую серию поражений. В третьем периоде СКА после видеопросмотров не засчитали две шайбы, но он смог перевести игру в овертайм

Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Петербургский СКА проиграл на своем льду нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:3.

У СКА Джозеф Бландизи открыл счет на 19-й минуте, в третьем периоде у хозяев дважды за семь минут отменили гол после видеопросмотра, но Матвей Короткий все же перевел игру в овертайм за 33 секунды до сирены.

У «Нефтехимика» в основное время забили Данил Юртайкин (37) и Никита Хоружев (55).

В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости.

Нижнекамский клуб не побеждал в КХЛ с 29 сентября (пять поражений подряд).

У СКА также с конца сентября тянулась пятиматчевая серия поражений, которая прервалась в предыдущей игре с «Автомобилистом» 13 октября (2:1) благодаря ошибочно засчитанному голу.

СКА впервые за шесть домашних матчей уступил «Нефтехимику».