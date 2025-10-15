СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут
Петербургский СКА проиграл на своем льду нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:3.
У СКА Джозеф Бландизи открыл счет на 19-й минуте, в третьем периоде у хозяев дважды за семь минут отменили гол после видеопросмотра, но Матвей Короткий все же перевел игру в овертайм за 33 секунды до сирены.
У «Нефтехимика» в основное время забили Данил Юртайкин (37) и Никита Хоружев (55).
В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости.
Нижнекамский клуб не побеждал в КХЛ с 29 сентября (пять поражений подряд).
У СКА также с конца сентября тянулась пятиматчевая серия поражений, которая прервалась в предыдущей игре с «Автомобилистом» 13 октября (2:1) благодаря ошибочно засчитанному голу.
СКА впервые за шесть домашних матчей уступил «Нефтехимику».
