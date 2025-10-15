В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире «Матч ТВ» назвал «несистемным» случаем ошибочно засчитанный гол петербургского СКА, после которого лига пожизненно отстранила судью видеоповторов.
СКА 13 октября победил «Автомобилист» со счетом 2:1, но победный гол Андрея Педана засчитали ошибочно — шайба попала в сетку ворот с внешней стороны. В лиге заявили, что судья видеоповторов должен был удостовериться в правильности взятия ворот. СКА прервал серию из пяти поражений, екатеринбургский клуб проиграл впервые за семь матчей.
По словам Анисимова, такие случаи происходят, но «очень‑очень редко, один из тысячи».
«Случай несистемный. И та работа, которая происходит после, и быстрый оперативный анализ позволяют говорить, что дальнейшие случаи не произойдут. Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Знаем и понимаем, куда нам двигаться дальше», — сказал главный арбитр лиги.
9 октября в КХЛ произошел другой необычный случай — судьи по инициативе комнаты видеоповторов в перерыве между периодами засчитали «Шанхай Дрэгонс» гол в ворота минского «Динамо», который не заметили рефери во время матча.
В 2008 году на чемпионате мира во время матча Финляндия — США, который обслуживали российские судьи Вячеслав Буланов и Александр Поляков, засчитали гол, забитый через дырку в сетке. Тогда от работы также отстранили судью видеоповторов.
