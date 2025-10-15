 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА

Главный арбитр КХЛ: модернизируем техническую часть после ошибочного гола СКА
СКА ошибочно засчитали гол в матче с «Автомобилистом», хотя шайба попала в сетку ворот с внешней стороны. Судью видеоповторов пожизненно отстранили. В КХЛ заявили, что модернизируют «техническую часть» и таких ошибок уже не будет
Алексей Анисимов
Алексей Анисимов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире «Матч ТВ» назвал «несистемным» случаем ошибочно засчитанный гол петербургского СКА, после которого лига пожизненно отстранила судью видеоповторов.

СКА 13 октября победил «Автомобилист» со счетом 2:1, но победный гол Андрея Педана засчитали ошибочно — шайба попала в сетку ворот с внешней стороны. В лиге заявили, что судья видеоповторов должен был удостовериться в правильности взятия ворот. СКА прервал серию из пяти поражений, екатеринбургский клуб проиграл впервые за семь матчей.

По словам Анисимова, такие случаи происходят, но «очень‑очень редко, один из тысячи».

«Случай несистемный. И та работа, которая происходит после, и быстрый оперативный анализ позволяют говорить, что дальнейшие случаи не произойдут. Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Знаем и понимаем, куда нам двигаться дальше», — сказал главный арбитр лиги.

Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали из-за победного гола СКА
Спорт
КХЛ

9 октября в КХЛ произошел другой необычный случай — судьи по инициативе комнаты видеоповторов в перерыве между периодами засчитали «Шанхай Дрэгонс» гол в ворота минского «Динамо», который не заметили рефери во время матча.

В 2008 году на чемпионате мира во время матча Финляндия — США, который обслуживали российские судьи Вячеслав Буланов и Александр Поляков, засчитали гол, забитый через дырку в сетке. Тогда от работы также отстранили судью видеоповторов.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург
