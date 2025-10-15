Кокорин назвал Смолова «чайником» за драку в той же «Кофемании»
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов говорил, что никогда бы не попал в такую историю, как Александр Кокорин и Павел Мамаев с дракой в «Кофемании» в 2018-м, заявил Кокорин «Спорт-Экспрессу».
«Знаю, что он — «чайник». Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же «Кофемании» с кем-то подраться — это нужно было умудриться», — сказал Кокорин.
По словам футболиста «Ариса», он не знает, чем закончится история с дракой Смолова.
10 сентября стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (предусматривает до трех лет лишения свободы) из-за драки в «Кофемании», которая произошла в конце мая. На появившихся в соцсетях видео с камер наблюдения кафе было видно, как Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.
Смолов позднее обратился в полицию, заявив, что его начали шантажировать.
В этой же «Кофемании» в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что получили реальные сроки.
