Кокорин назвал Смолова «чайником» за драку в той же «Кофемании»

Кокорин — о Смолове: он «чайник», умудрился в той же «Кофемании» подраться

По словам Кокорина, Смолов утверждал, что в его присутствии он бы не устроил драку в «Кофемании» в 2018-м, но в итоге умудрился сделать то же самое

Федор Смолов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов говорил, что никогда бы не попал в такую историю, как Александр Кокорин и Павел Мамаев с дракой в «Кофемании» в 2018-м, заявил Кокорин «Спорт-Экспрессу».

«Знаю, что он — «чайник». Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же «Кофемании» с кем-то подраться — это нужно было умудриться», — сказал Кокорин.

По словам футболиста «Ариса», он не знает, чем закончится история с дракой Смолова.

10 сентября стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (предусматривает до трех лет лишения свободы) из-за драки в «Кофемании», которая произошла в конце мая. На появившихся в соцсетях видео с камер наблюдения кафе было видно, как Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.

Смолов позднее обратился в полицию, заявив, что его начали шантажировать.

В этой же «Кофемании» в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что получили реальные сроки.