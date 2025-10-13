Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали из-за победного гола СКА

На 46-й минуте шайба после броска защитника СКА Андрей Педана попала во внешнюю сторону сетки ворот и через дырку залетела в ворота. Судья видеоповторов не увидел этого. В результате эта шайба стала победной для СКА

КХЛ (Фото: КХЛ)

КХЛ пожизненно дисквалифицировала судью видеоповторов матча СКА — «Автомобилист» из-за ошибочно засчитанной победной шайбы хозяев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

«Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод», — говорится в заявлении.

«Автомобилист» в этом матче прервал победную серию из шести игр. Екатеринбургский клуб занимает вторе место в Восточной конференции — 21 очко. В следующем матче «Автомобилист» 15 октября на сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью»

СКА с 15 очками вошел в зону плей-офф в Западной конференции, поднявшись на восьмое место. В следующем матче СКА 15 октября встретится на своем льду с нижнекамскиим «Нефтехимиком».