В КХЛ засчитали гол, когда команды были в раздевалке
Клубу КХЛ «Шанхай Дрэгонс» зачли взятие ворот в домашнем матче с минским «Динамо» уже после того, как команды ушли на первый перерыв. Игра проходит в Санкт-Петербурге.
За 20 секунд до конца первого периода Ник Меркли нанес бросок по воротам Зака Фукале, но защитник гостей Николас Мелош быстро отбросил ее с линии ворот, и судья показал, что гола не было.
В перерыве по инициативе комнаты видеопросмотров судьи снова проверили эпизод и засчитали хозяевам гол.
Счет стал 2:0 в пользу хозяев, ко второму периоду было добавлено 20 секунд.
Ко второму перерыву гости сравняли счет, забросив вторую шайбу за 25 секунд до конца периода.
