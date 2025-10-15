 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский фаворит на приз лучшему новичку НХЛ забросил первую шайбу

Российский фаворит на приз лучшему новичку НХЛ Демидов забросил первую шайбу
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов в матче с «Сиэтл Каркен» забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

«Монреаль Канадиенс» в овертайме обыграл «Сиэтл Каркен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Демидов отметился голом на 58-й минуте, сделав счет 4:4 и переведя игру в овертайм.

Овечкин повторил антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

19-летний форвард также сделал голевую передачу в матче. Теперь на счету Демидова в нынешнем регулярном чемпионате одна шайба и два ассиста.

Демидов выбран «Монреалем» на драфте 2024 года под общим пятым номером. Он стал первым россиянином с 2019 года, выбранным на драфте в топ-5. В Северной Америке эксперты называют 19-летнего Демидова безоговорочным фаворитом на награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Монреаль» с шестью очками в четырех матчах занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сиэтл» набрал пять очков в трех играх и идет на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сиэтл Кракен Монреаль Канадиенс Иван Демидов (хоккеист)
